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México envía representante a toma de protesta de Espriella en Colombia

El gobierno mexicano mantiene diálogo con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en vísperas del evento oficial.

Por El Universal

Agosto 06, 2026 08:38 p.m.
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México envía representante a toma de protesta de Espriella en Colombia
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke, representará a México en la toma de protesta de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

      México envía representación oficial a Colombia

      La funcionaria participará este viernes en este evento y extenderá, a nombre del país, sus felicitaciones y la disposición con el objetivo de continuar fortaleciendo la relación bilateral.

      Esta dependencia, a cargo de Roberto Velasco Álvarez, indicó que Serur Smeke sostuvo este jueves una reunión con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a quien deseó una exitosa gestión.

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      Declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la representación

      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo el pasado miércoles que no asistiría a la toma de protesta de la Espriella y en su lugar iría una persona representante del gobierno mexicano.

      "Va a ir alguien del gobierno, todavía no tenemos determinado quién va a estar ahí, pero habrá alguna representación", comentó.

      En junio, el mandatario colombiano declaró a los cárteles de droga originarios de México como "objetivo militar". Ante esto, la mandataria federal respondió que hay cooperación entre ambos países y exhortó a que "cada quien se encargue de su parte".

      "Hay colaboración y hay cooperación con Colombia, desde hace mucho tiempo (...) Cada quien que se encargue de su parte. Colombia, que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte, porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro en un país y otro no deberían traducirse en asuntos de este tipo, al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, que atiendan los asuntos allá", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa mañanera del pasado 26 de junio.

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