México está preparado para todo, no habrá sorpresas: Ebrard

Ante la posibilidad de que el próximo 1 de febrero el presidente de EU, Donald Trump, imponga aranceles a México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseveró que llevan tiempo preparándose para todo escenario.

Dijo que para muchos el largo plazo es el próximo domingo 2 de febrero, día en que se quiere saber si amaneceremos con aranceles; sin embargo, consideró que hay que ver más allá de esa fecha porque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido muy exitoso.

Ebrard Casaubon indicó que seguirán con la estrategia de sangre fría, serenidad, paciencia y sabiduría mexicana.

Agregó que llevan meses preparándose para todo, por lo que añadió: "No te puedo revelar qué está previsto, pero sí puedes tener las garantías de que lo hemos estudiado muchísimo. Lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo, o sea, sorpresas no va a haber ni tampoco reacciones intempestivas...entonces, tranquilidad".

Dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llevará el liderazgo de la negociación y que la Secretaría de Economía iniciará con el contacto con sus pares (secretario de Comercio y el Representante Comercial de Estados Unidos) una vez que sean ratificados por el Congreso de EU.

1 de febrero será otro "sábado cualquiera", dice Larry Rubin

Durante la Asamblea de la American Society, el presidente de dicho organismo, Larry Rubin, dijo que "la realidad es que lo vemos poco probable, aunque evidentemente el presidente Donald Trump ha mencionado esta posibilidad".

Añadió que imponer los aranceles de 25% a productos mexicanos "crearía una espiral inflacionaria también en Estados Unidos. Entonces, es poco probable que eso pase. Yo creo que la colaboración como él mismo lo ha dicho con México ha sido muy positiva en estos días de gobierno que tiene y la realidad es que lo vemos poco probable".

Rubin afirmó que están "confiados tanto todos los empresarios de Estados Unidos en México como también la sociedad civil americana en que la relación comercial y la colaboración se van a continuar dando".

Por ello, ante la posibilidad de que se impongan aranceles el próximo 1 de febrero, el presidente de la American Society dijo que "será un sábado cualquiera".

Añadió que los temas que son prioritarios para el presidente Trump y son: narcotráfico, migración y el comercio "aunque es importante" y vital no está en los primeros dos lugares.

Dijo que es muy importante la fecha del 1 de abril próximo porque es el día establecido en el Memorándum de Política Comercial de América Primero para que la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y la Representación Comercial estadounidense den a conocer su análisis sobre el impacto que podrían tener los aranceles y la conveniencia de mantenerse en el T-MEC.