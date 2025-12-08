México no trató con Trump la confesión del hijo de "El Chapo": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que durante su reunión del viernes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se haya abordado la confesión de Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán—, quien aseguró haber secuestrado y entregado a Ismael "El Mayo" Zambada a autoridades estadounidenses.

La mandataria afirmó que ese asunto corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR). Señaló que la fiscal general, Ernestina Godoy, será quien dé seguimiento a las solicitudes de información hacia Washington.

Cuestionada sobre si México ha insistido a Estados Unidos en obtener más detalles del caso, Sheinbaum respondió:

"Pues ahora le tocará a la nueva fiscal, y no, no hablamos de ese tema", aclaró.

Respecto a versiones que apuntan a un nuevo bloque de presuntos criminales que sería entregado a Estados Unidos, la Presidenta lo descartó y explicó que solo se actúa conforme a los procesos internacionales existentes.

"No, lo que hay es que cuando hay una petición de extradición y se detiene a una persona (...), normalmente se deporta (...) Y si no, pues ya se hace todo el proceso de extradición. Pero no se tiene contemplado en este momento (...) algún otro envío masivo".

Sheinbaum enfatizó que no existe ningún acuerdo nuevo para trasladar a grupos completos de posibles delincuentes a Estados Unidos y que cualquier entrega dependerá de los casos particulares, conforme a la ley.