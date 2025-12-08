logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México no trató con Trump la confesión del hijo de "El Chapo": Sheinbaum

Afirmó que cualquier entrega dependerá de procesos legales individuales.

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 11:07 a.m.
A
México no trató con Trump la confesión del hijo de "El Chapo": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que durante su reunión del viernes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se haya abordado la confesión de Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán—, quien aseguró haber secuestrado y entregado a Ismael "El Mayo" Zambada a autoridades estadounidenses.

La mandataria afirmó que ese asunto corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR). Señaló que la fiscal general, Ernestina Godoy, será quien dé seguimiento a las solicitudes de información hacia Washington.

Cuestionada sobre si México ha insistido a Estados Unidos en obtener más detalles del caso, Sheinbaum respondió:
"Pues ahora le tocará a la nueva fiscal, y no, no hablamos de ese tema", aclaró.

Respecto a versiones que apuntan a un nuevo bloque de presuntos criminales que sería entregado a Estados Unidos, la Presidenta lo descartó y explicó que solo se actúa conforme a los procesos internacionales existentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"No, lo que hay es que cuando hay una petición de extradición y se detiene a una persona (...), normalmente se deporta (...) Y si no, pues ya se hace todo el proceso de extradición. Pero no se tiene contemplado en este momento (...) algún otro envío masivo".

Sheinbaum enfatizó que no existe ningún acuerdo nuevo para trasladar a grupos completos de posibles delincuentes a Estados Unidos y que cualquier entrega dependerá de los casos particulares, conforme a la ley.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México no trató con Trump la confesión del hijo de "El Chapo": Sheinbaum
México no trató con Trump la confesión del hijo de "El Chapo": Sheinbaum

México no trató con Trump la confesión del hijo de "El Chapo": Sheinbaum

SLP

El Universal

Afirmó que cualquier entrega dependerá de procesos legales individuales.

Si fuera acarreo no habría entusiasmo: Sheinbaum
Si fuera acarreo no habría entusiasmo: Sheinbaum

"Si fuera acarreo no habría entusiasmo": Sheinbaum

SLP

El Universal

"Obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, ¿verdad?... La gente se organiza", señaló

Gasolina, remesas y hasta la papa: Profeco exhibe precios altos y reconoce a los mejores
Gasolina, remesas y hasta la papa: Profeco exhibe precios altos y reconoce a los mejores

Gasolina, remesas y hasta la papa: Profeco exhibe precios altos y reconoce a los mejores

SLP

El Universal

Oxxo Gas y La Gas reciben tache por costos elevados; Finabien lidera en envíos y la papa varía de 13 a casi 40 pesos por kilo

Peso arranca la semana presionado rumbo a la reunión de la Fed
Peso arranca la semana presionado rumbo a la reunión de la Fed

Peso arranca la semana presionado rumbo a la reunión de la Fed

SLP

El Universal

La divisa mexicana abre en 18.19 por dólar en medio de volatilidad y cautela en los mercados globales