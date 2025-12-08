¿Quién fue el octavo eliminado de "La granja VIP"?

La final de "La granja VIP" está por llegar a la recta final; a dos semanas de conocer a la ganadora o el ganador, la dinámica del reality da un giro, ahora que no habrá más peones y que, antes de tiempo, ya se conoce que Alfredo Adame estará al frente de la capatacia de esta semana, comienza un nuevo capítulo sin la presencia de Fabiola Campomanes, la octava eliminado.

Después de que Adal Ramones diera la indicación de que se detuvieran los votos, se supo que los salvados fueron "La Bea" y Sergio.



El primer salvado de la semana

Después de que los cuatro nominados; Fabiola Campomanes, "la Bea", César Doroteo y Sergio Mayer Mori, tuvieron la oportunidad de elegir entre un post de redes sociales, donde se hablara de ellos, o ver un clio sobre lo que se dice negativamente de ellos entre sus compañeros, se supo quién fue salvado por el público; se trató de Teo.



Alfredo Adame, capataz de la novena semana

Después de que Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo se enfrentaron en un reto para convertirse en capataz, fue "Golden boy" -como apodan a Adame-, quien se llevó el título, su primera participación en la capatacia a lo largo de la emisión.



"El Patrón", primer nominado de la semana por tocar a Eleazar

Otra de las sorpresas de la noche fue que, luego del desencuentro entre Eleazar y "el Patrón", el luchador fue nominado automáticamente, consecuencia que asumió, no sin antes señalar que, así como él, el actor también ha tenido un comportamiento provocador a lo largo de la competencia.

Al conocer que Gómez no recibiría más que una llamada de atención, debido a que él no produjo ningún tocamiento a su compañero, varios de los participantes mostraron inconformidad, especialmente, Kim Shantal, sugiriendo que, si el actor no fue castigo es porque considera que la producción tiende a beneficiarlo, por encima de los otros competidores.

La influencer dijo que, si de eso se trataba, era mejor que, de una vez por todas, entregarán el título del primer lugar a Eleazar, comentario por el que Adal Ramones le pidió que le permitiera seguir comunicando con todos los granjeros.