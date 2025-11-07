México, "país amigo y socio estratégico de Francia": Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este viernes que México es "un amigo y un socio estratégico" por lo que apostó por "reforzar" los vínculos económicos, políticos y culturales al asegurar que ambos países comparten "valores comunes" como la defensa del multilateralismo, el combate al cambio climático o la política feminista.

"Es un país amigo y un socio estratégico de Francia", afirmó Macron en conferencia de prensa conjunta con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional dentro de su visita al país norteamericano.

Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes al presidente francés en el Palacio Nacional para una visita oficial centrada en la cooperación política, económica y cultural, y en la que México buscará la restitución de códices históricos actualmente en Francia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se trata de la primera visita oficial de un líder europeo a México desde que Sheinbaum asumió el cargo de presidenta en octubre de 2024.

"Vamos a hablar de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente, y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación", remarcó la mandataria el jueves en su conferencia diaria.

El presidente francés llegó a México procedente de Brasil donde asistió a la reunión de jefes de Estado de la COP30, en la ciudad de Belém.

Sheinbaum explicó que el viaje de Macron incluirá un encuentro con empresarios franceses y mexicanos, como parte del fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales y se prevé una conferencia de prensa conjunta.

Asimismo, la mandataria adelantó que abordarán temas históricos y culturales, especialmente la solicitud de devolución de dos códices mexicas, el de Azacatitlán y el Borbónico, actualmente en Francia.

Por su parte, fuentes del Elíseo subrayaron en París a EFE que la visita oficial debe servir para estrechar los vínculos con un país con el que Francia "comparte muchos valores", como la defensa del multilateralismo, la acción feminista o la importancia que da a la soberanía propia.

La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado y retrasada debido a tensiones políticas en París-, se enmarca en los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que datan de 1830