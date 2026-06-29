logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México, rezagado en el uso de pagos digitales

Por El Universal

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
México, rezagado en el uso de pagos digitales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Aunque la economía digital avanza en el mundo con procesos como la tokenización y los pagos electrónicos, México permanece rezagado: ocho de cada 10 transacciones comerciales todavía se realizan en efectivo, debido a la alta informalidad, la desconfianza hacia la banca y la falta de familiaridad con las herramientas digitales, advirtió César Francisco Duarte Rivera, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas.

      Duarte Rivera señaló que la tokenización, un proceso que convierte bienes o dinero en representaciones digitales llamadas token, representa el siguiente paso en la evolución financiera, pero el país aún está lejos de adoptarlo.

      Dijo que uno de los principales obstáculos es la elevada informalidad económica, que favorece el uso del efectivo y dificulta la generación de información necesaria para operar sistemas digitales más avanzados.

      Asimismo, añadió que el gobierno federal promueve la economía digital debido a que facilita la recaudación fiscal y permite un mayor control sobre actividades ilícitas; sin embargo, la adopción de estas herramientas sigue siendo limitada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Detienen a Octavio Leal Moncada, líder de autodefensa en Nuevo León
        Detienen a Octavio Leal Moncada, líder de autodefensa en Nuevo León

        Detienen a Octavio Leal Moncada, líder de autodefensa en Nuevo León

        SLP

        El Universal

        El líder histórico de la autodefensa ha sido vinculado con cárteles y detenido antes.

        Asesinan a balazos a un exalcalde de Guerrero
        Asesinan a balazos a un exalcalde de Guerrero

        Asesinan a balazos a un exalcalde de Guerrero

        SLP

        EFE

        El expresidente municipal de Igualapa fue atacado a tiros por dos hombres armados mientras viajaba en una camioneta.

        Los Topos mexicanos llegan a Venezuela para labores de rescate
        Los Topos mexicanos llegan a Venezuela para labores de rescate

        Los Topos mexicanos llegan a Venezuela para labores de rescate

        SLP

        EFE

        El equipo mexicano Los Topos llegó a Valencia y se trasladó a La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.

        Esteban Moctezuma será representante de México ante la Unión Europea
        Esteban Moctezuma será representante de México ante la Unión Europea

        Esteban Moctezuma será representante de México ante la Unión Europea

        SLP

        El Universal

        La actualización del Acuerdo Global Modernizado fortalece la cooperación entre México y la Unión Europea.