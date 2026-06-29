México, rezagado en el uso de pagos digitales
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Ciudad de México.- Aunque la economía digital avanza en el mundo con procesos como la tokenización y los pagos electrónicos, México permanece rezagado: ocho de cada 10 transacciones comerciales todavía se realizan en efectivo, debido a la alta informalidad, la desconfianza hacia la banca y la falta de familiaridad con las herramientas digitales, advirtió César Francisco Duarte Rivera, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas.
Duarte Rivera señaló que la tokenización, un proceso que convierte bienes o dinero en representaciones digitales llamadas token, representa el siguiente paso en la evolución financiera, pero el país aún está lejos de adoptarlo.
Dijo que uno de los principales obstáculos es la elevada informalidad económica, que favorece el uso del efectivo y dificulta la generación de información necesaria para operar sistemas digitales más avanzados.
Asimismo, añadió que el gobierno federal promueve la economía digital debido a que facilita la recaudación fiscal y permite un mayor control sobre actividades ilícitas; sin embargo, la adopción de estas herramientas sigue siendo limitada.
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