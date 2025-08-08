México, sin indicios de nexos entre Maduro y algún cártel: Sheinbaum
"Es la primera vez que oímos ese tema", dijo la presidenta
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México no hay ninguna investigación que vincule a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Cártel de Sinaloa, cómo lo señaló el gobierno de Estados Unidos.
La mandataria exhortó a la administración estadunidense que encabeza Donald Trump, a mostrar la relación entre Maduro y dicho grupo de la delincuencia organizada.
"Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada. Como siempre decimos, si tiene alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello", expuso.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que aumentarán a 50 millones de dólares la recompensa otorgada por la detención de Nicolás Maduro. La fiscal general de EU, Pamela Bondi, subrayó que el mandatario sudamericano es "una amenaza para la seguridad nacional".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
México, sin indicios de nexos entre Maduro y algún cártel: Sheinbaum
PULSO
"Es la primera vez que oímos ese tema", dijo la presidenta
Sheinbaum descarta invasión militar de EU a México
El Universal
Así reaccionó a una supuesta orden ejecutiva de Trump contra cárteles de droga
Maquinista se atrinchera en locomotora tras choque en Irapuato
El Universal
Policías permanecen en alerta a corta distancia para evitar que se dé a la fuga