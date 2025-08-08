logo pulso
Ya hacen filas para shows de la Fenapo 2025

Se han formado fans de Duelo, Banda MS, Marilyn Manson, Belinda, Don Omar y Enrique Iglesias

Por PULSO

Agosto 08, 2025 09:54 a.m.
A
Ya hacen filas para shows de la Fenapo 2025

La organización de la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2025) dio a conocer que desde ayer se registraron filas para los conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo.

A falta de algunas horas de la inauguración y varios días para la presentación de los distintos artistas, "ya hay fans súper entusiasmados de Duelo, Banda MS, Marilyn Manson, Belinda, Don Omar y Enrique Iglesias formados para asegurar el mejor lugar", señaló la Fenapo.

La fiesta anual se celebrará del 8 al 31 de agosto en el recinto ferial de la capital potosina.

 

Ya hacen filas para shows de la Fenapo 2025
SLP

PULSO

Se han formado fans de Duelo, Banda MS, Marilyn Manson, Belinda, Don Omar y Enrique Iglesias

