Ya hacen filas para shows de la Fenapo 2025
Se han formado fans de Duelo, Banda MS, Marilyn Manson, Belinda, Don Omar y Enrique Iglesias
La organización de la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2025) dio a conocer que desde ayer se registraron filas para los conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo.
A falta de algunas horas de la inauguración y varios días para la presentación de los distintos artistas, "ya hay fans súper entusiasmados de Duelo, Banda MS, Marilyn Manson, Belinda, Don Omar y Enrique Iglesias formados para asegurar el mejor lugar", señaló la Fenapo.
La fiesta anual se celebrará del 8 al 31 de agosto en el recinto ferial de la capital potosina.
