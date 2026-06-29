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Monterrey registra un auge de enormes torres

Por El Universal

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Monterrey registra un auge de enormes torres
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      Monterrey, NL.- En apenas una década, la construcción de edificios verticales en la Zona Metropolitana de Monterrey se multiplicó cinco veces y registró un crecimiento superior al 300%, lo que ha transformado el paisaje urbano de la capital industrial del país.

      De acuerdo con datos de la consultoría inmobiliaria Tinsa, actualmente se desarrollan al menos 71 proyectos en distintos municipios metropolitanos, una cifra muy superior a los 18 edificios registrados en 2018.

      La mayor concentración se ubica en el centro de Monterrey, aunque el fenómeno se extiende a zonas como Contry Sur, Cumbres Poniente, San Jerónimo y San Pedro Garza García.

      El auge de las torres residenciales, corporativas y de usos mixtos responde a una combinación de factores que han redefinido el crecimiento urbano de la metrópoli: el aumento de la población, la llegada de inversiones nacionales y extranjeras, la demanda de vivienda cercana a los centros de empleo y el encarecimiento del suelo disponible para nuevos desarrollos.

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      "La ciudad empieza a crecer de manera vertical porque seguir creciendo de manera horizontal es insostenible", explica Ana Cristina García-Luna Romero, arquitecta urbanista y especialista del Tecnológico de Monterrey.

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