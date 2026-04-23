Morelos cambia secretario de seguridad para fortalecer coordinación

CUERNAVACA, Mor., abril 23 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora

el fracaso de la estrategia de seguridad pública, encabezada por el exsecretario,

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Lozano, y adelantó la elaboración de un nuevo plan de seguridad.En la presentación de la nuevade la(CMIC), la gobernadora justificó el revelo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el argumento de "".González Saravia aseguró queen la disminución de algunos delitos, sin embargo, evitó precisar cifras, indicadores o resultados concretos.La mandataria estatal subrayó que participa diariamente en la, la cual, dijo,con la incorporación de un nuevo titular en el área, el generalAclaró que eldescalificar el trabajo de, sino responder a la necesidad de mejorar la coordinación entre autoridades."Se incorporó uny no quiere decir que el anterior no haya hecho un, lo hizo, sin embargo, necesitábamos fortalecer todavía más la coordinación porque la seguridad es lade los ciudadanos2, dijo la gobernadora.