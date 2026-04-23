Morelos cambia secretario de seguridad para fortalecer coordinación
El relevo en la Secretaría de Seguridad busca mejorar la coordinación ante la demanda principal de los ciudadanos en Morelos.
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CUERNAVACA, Mor., abril 23 (EL UNIVERSAL).- La gobernadoraMargarita González Saraviaadmitió el fracaso de la estrategia de seguridad pública, encabezada por el exsecretario,
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Miguel Ángel Urrutia Lozano, y adelantó la elaboración de un nuevo plan de seguridad.
En la presentación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la gobernadora justificó el revelo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el argumento de "fortalecer la coordinación".
González Saravia aseguró que hubo avances en la disminución de algunos delitos, sin embargo, evitó precisar cifras, indicadores o resultados concretos.
La mandataria estatal subrayó que participa diariamente en la Mesa de Seguridad, la cual, dijo, continúa fortaleciéndose con la incorporación de un nuevo titular en el área, el general José Luis Bucio Quiroz.
Aclaró que el cambio no implica descalificar el trabajo de Miguel Ángel Urrutia, sino responder a la necesidad de mejorar la coordinación entre autoridades.
"Se incorporó un nuevo secretario y no quiere decir que el anterior no haya hecho un buen trabajo, lo hizo, sin embargo, necesitábamos fortalecer todavía más la coordinación porque la seguridad es la demanda principal de los ciudadanos2, dijo la gobernadora.
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