Morena propone posponer elección judicial a 2028 por recursos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que analizarán si la elección judicial puede ser aplazada a 2028, después de la propuesta que hicieron legisladores y legisladoras de Morena.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que "tiene que ver con recursos".

"La estamos analizando, tiene que ver con recursos y la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo estamos analizando", dijo.

"Tendría que haber una reforma constitucional para ello", agregó la titular del Ejecutivo federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Diputados y senadores de Morena presentaron una iniciativa para volver a modificar la Constitución, para que la segunda elección judicial se realice en 2028, y no el próximo año, como se estableció en la reforma judicial para empatarla con la elección concurrente.

"La elección de personas juzgadoras prevista para el proceso electoral federal ordinario del año 2027 se realizará el primer domingo de junio de 2028", establece el proyecto en un artículo noveno transitorio.

LEA TAMBIÉN Sheinbaum no descarta cambio de fecha para elección del PJ en 2028 La reforma electoral contempla cambios en la elección judicial y no incluye consulta de revocación de mandato.

La iniciativa fue presentada por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Vázquez, y los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp Iturribarría.

También propusieron reformar los artículos 95 y 97 constitucionales para incorporar como requisito indispensable para ministros, magistraturas y juzgadores la certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, y elimina la exigencia de promedios académicos específicos.

"La certificación corresponderá a la Escuela Nacional de Formación Judicial, mientras que las escuelas judiciales locales serán responsables de impartir la formación previa para tal efecto", especifica la iniciativa.

Y establece que no podrán ser magistrados o jueces quienes hayan ocupado el cargo de titular de Secretaría federal o local o su equivalente, Fiscal General de la República o de alguna entidad federativa o Diputada o Diputado Federal o local, concejal o persona presidenta municipal, ni titular del Poder Ejecutivo local, asimismo, no haber sido militante de un partido político, o haber desempeñado algún cargo de dirección o representación nacional o estatal de algún partido político durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva por el Congreso local.

Y que, para cinco de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los 10 años mínimos de práctica profesional requeridos en el ejercicio de la actividad jurídica, cinco años deberán ser dentro del Poder Judicial. Para los cuatro ministros restantes, no será necesaria la experiencia judicial previa.