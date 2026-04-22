Asaltan a automovilista en bajopuente de Cuajimalpa

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de este martes se registró un asalto a un automovilista en el bajopuente de la calle Carlos Echánove y Prolongación Vista Hermosa, colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía de Cuajimalpa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que el ciudadano que manejaba una camioneta color blanco refirió que dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptaron en el bajo puente y lo despojaron de un reloj de alta gama.

De este hecho, se dio notificación al Ministerio Público, en tanto en coordinación con el C2 Poniente se realiza el análisis de las videocámaras de vigilancia en la zona para ubicar a los responsables.