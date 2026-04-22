Asaltan a automovilista en bajopuente de Cuajimalpa
Sujetos en motocicleta lo despojan de reloj de alta gama; autoridades revisan cámaras para dar con responsables
CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de este martes se registró un asalto a un automovilista en el bajopuente de la calle Carlos Echánove y Prolongación Vista Hermosa, colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía de Cuajimalpa.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que el ciudadano que manejaba una camioneta color blanco refirió que dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptaron en el bajo puente y lo despojaron de un reloj de alta gama.
De este hecho, se dio notificación al Ministerio Público, en tanto en coordinación con el C2 Poniente se realiza el análisis de las videocámaras de vigilancia en la zona para ubicar a los responsables.
no te pierdas estas noticias
Asaltan a automovilista en bajopuente de Cuajimalpa
El Universal
Sujetos en motocicleta lo despojan de reloj de alta gama; autoridades revisan cámaras para dar con responsables
Nace tercera cría de mono araña en el Cañón del Sumidero tras más de 30 años de ausencia
El Universal
Conanp destaca éxito de reintroducción y confirma recuperación de la especie en la zona oeste del parque
INE felicita a nuevos consejeros electorales designados en San Lázaro
El Universal
Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez asumirán el cargo hasta 2035 tras aprobación por mayoría calificada