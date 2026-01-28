Morena, PT y PVEM firman acuerdo para mantener la coalición rumbo a 2027

Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron este martes una declaración conjunta en la que refrendan la continuidad y fortalecimiento de su alianza política rumbo al proceso electoral de 2027, así como su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El acuerdo fue firmado en la Ciudad de México por Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del PT, y Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM, durante un acto público en el que estuvieron presentes los tres líderes partidistas.

De acuerdo con el documento leído y suscrito, las dirigencias se comprometen a mantener la unidad política de la coalición para "garantizar la continuidad del proyecto de transformación" y consolidar lo que denominan la Cuarta Transformación, con miras a 2027. El texto señala como ejes un país "más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad soberana del pueblo".

En la declaración también se ratifica el respaldo institucional a Claudia Sheinbaum, señalando que dicho apoyo se da "anteponiendo el interés de México por encima de cualquier interés de partido". El acuerdo está fechado el 28 de enero de 2026 y no incluye definiciones electorales específicas, candidaturas ni mecanismos de selección rumbo a los próximos comicios.

Más allá del contenido del documento, durante el evento los dirigentes utilizaron un discurso político de mayor alcance. Luisa María Alcalde sostuvo que la coalición se mantiene unida frente a lo que calificó como una oposición "sin proyecto", y atribuyó a la alianza los triunfos electorales de 2018 y 2024, así como la obtención de la mayoría calificada en el Congreso.

Por su parte, Karen Castrejón afirmó que el respaldo del Partido Verde a la presidenta es "institucional y responsable", mientras que Alberto Anaya fue más allá del documento firmado al señalar que el PT ha resuelto mantener la coalición no sólo en 2027, sino también hacia 2030, planteando la Cuarta Transformación como un proceso de largo plazo.

Aunque los mensajes públicos incluyeron referencias ideológicas, logros de gobierno y llamados a cerrar filas frente a posibles divisiones, el acuerdo formal firmado se limita a reafirmar la unidad de la coalición y el apoyo político a la actual presidenta, sin compromisos programáticos nuevos ni anuncios electorales concretos.