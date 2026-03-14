Morena y aliados pactan apoyar 'Plan B' de la Reforma Electoral

El Gobierno federal y los partidos aliados Morena, PVEM y PT alcanzaron este sábado un primer acuerdo para impulsar el llamado "Plan B" de Reforma Electoral propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), tras más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob).

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, confirmó durante la madrugada de hoy que la coalición decidió respaldar de forma conjunta la iniciativa y que en las próximas horas la Secretaría de Gobernación hará público el acuerdo.

"Plan B: vamos juntos todos, toda la coalición, a nivel estatal, a nivel municipal, congresos de los estados, el Congreso de la Unión y las dirigencias, Verde y el PT", declaró el legislador al salir del encuentro en el Palacio de Cobián.

El acuerdo se concretó después de una jornada de reuniones que inició desde la mañana del viernes entre legisladores y representantes del Gobierno federal.

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Las últimas conversaciones fueron encabezadas por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y contaron con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián.

Durante el día se realizaron reuniones primero entre Morena y el Gobierno federal, posteriormente se incorporaron representantes del Partido Verde y, finalmente, legisladores del Partido del Trabajo, con quienes se llevó a cabo un encuentro conjunto. Tras un receso alrededor de las 18:00 horas, las negociaciones se retomaron por la noche y se prolongaron hasta la madrugada.

Morena pide respaldo al Plan B

Horas antes del acuerdo, el Diputado morenista Ricardo Monreal llamó a legisladores del Verde y del PT a respaldar la propuesta presidencial, al asegurar que se trata de un proyecto "prudente y cuidadoso" que no afecta el sistema electoral.

Monreal también aclaró que la propuesta no contempla modificar la fecha de la elección judicial ni crear juntas distritales temporales.

Por su parte, dirigentes del Partido Verde señalaron que ven con buenos ojos medidas como la reducción de regidurías municipales y ajustes al gasto de los congresos locales. El dirigente pevemista Arturo Escobar consideró que estas medidas forman parte de una "reingeniería de la administración pública".

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Asimismo, representantes del PT, como Reginaldo Sandoval y Benjamín Robles, señalaron que revisan el articulado de la iniciativa y pidieron garantizar que no se modifiquen disposiciones que ya fueron rechazadas por el Congreso, especialmente las relacionadas con el financiamiento a partidos políticos.

¿Qué incluye el Plan B?

De acuerdo con lo adelantado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa que se presentaría al Congreso el próximo lunes contempla:

Adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027.

Permitir que las consultas populares incluyan temas electorales.

Reducir el número de síndicos y regidores municipales.

Ajustar el presupuesto de los congresos estatales y del Senado.

El objetivo, según el Gobierno, sería generar ahorros estimados en al menos cuatro mil millones de pesos para destinarlos a necesidades sociales en estados y municipios.