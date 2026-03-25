Movimiento Ciudadano exige pago por derrame de crudo en Veracruz

XALAPA, Ver., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El Partido

en Veracruz

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al gobierno federal elpor el derrame de crudo que afecta al litoral del Golfo de México, así inspecciones técnicas en playas, arrecifes y lagunas para constatar el impacto real y la mortandad de fauna marina protegida.El coordinador Estatal de MC,informó quepenal interpuesta desde principios de marzo para demandar a las autoridades federales unque determine la extensión del daño.Y es que denunció que miles dedependen directamente de lasy pesqueras, las cuales se ven hoy severamente amenazadas por la contaminación de playas y recursos naturales."Nuestra postura es firme y clara: exigimos no solo ladel ecosistema, sino también lapara lascuya subsistencia depende del mar y que hoy enfrentan una crisis fuera de su control debido a la falta de contención del hidrocarburo".Demandó la aplicación dey medidas de seguridad bajo la, obligando a los responsables a cumplir con lade anidación de tortugas marinas y otros ecosistemas vulnerables.Y llamó a lapara que se informe públicamente a las comunidades afectadas sobre el, los riesgos reales a la salud humana y el avance de lasY es que, desde elcomenzaron a recalar en, un municipio indígena y de gran riqueza natural en el sur de Veracruz. Desde entonces y hasta el día de hoy, "manchas" de crudo han aparecido en casi todo el litoral veracruzano.La primera oleada de petróleo que impactó el municipio ubicado en lapegó a una media docena de playas y a la emblemática, después golpeó con "manchas" del crudo a, Tatahuicapan y Coatzacoalcos, más hacía el sur de la entidad.Si bien no se trató de olas de crudo abarcando extensiones completas de playas o manglares, las manchas del producto –desde uno, cinco, diez, veinte centímetros y hasta medio metro de ancho- recalaron en las riberas de losde Tuxpan, Nautla, Cazones y Tamiahua, como lo hicieron antes eny sur de Alvarado, Catemaco y San Andrés Tuxtla y en menor medida en Boca del Río y Veracruz.