Muere presidente de Cruz Roja en Celaya tras intento de asalto
El presidente de la Cruz Roja Celaya fue atendido por paramédicos pero falleció en traslado.
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CELAYA, Gto., abril 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Celaya,Saúl Banda González , murió
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por un infarto tras ser amenazado con armas de fuego por sujetos que intentaron asaltarlo en la colonia Villas de los Álamos, de esta ciudad.
El representante de la Benemérita Institución, de 65 años de edad, comenzó a sentir molestias la tarde-noche de este sábado, después de que presuntamente individuos intentaron despojarlo de su camioneta.
El benefactor al parecer reportó la agresión y con molestias por la impresión pidió ayuda a la institución, y en minutos recibió apoyo prehospitalario.
Un equipo de paramédicos lo subió a una ambulancia para llevarlo a un hospital, pero en el trayecto falleció a causa de un paro cardiaco.
Este domingo, el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja es velado por su familia en una funeraria privada, a la que han acudido voluntarios y directivos de la Cruz Roja.
Saúl Banda ingresó a la Cruz Roja en 1978 como voluntario y fue escalando hasta llegar a dirigir la delegación de Celaya.
"Su entrega, compromiso y espíritu de servicio permanecerán como legado en nuestra institución y en todas las personas que ayudó", posteó en redes sociales el Consejo Directivo Estatal de la Cruz Roja. Lamentó profundamente la pérdida y expresó unirse al dolor de su familia, amigos y compañeros en este difícil momento".
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