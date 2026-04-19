Muere presidente de Cruz Roja en Celaya tras intento de asalto

CELAYA, Gto., abril 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Celaya,

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por un infarto tras ser amenazado con armas de fuego por sujetos que intentaron asaltarlo en la colonia Villas de los Álamos, de esta ciudad.El representante de la Benemérita Institución, dede edad, comenzó a sentirla tarde-noche de este sábado, después de que presuntamente individuos intentaron despojarlo de suEl benefactor al parecery conpor la impresióna la institución, y en minutos recibióUn equipo delo subió a unapara llevarlo a un hospital, pero en el trayecto falleció a causa de unEste domingo, el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja espor suen una funeraria privada, a la que han acudidoy directivos de la Cruz Roja.Saúl Banda ingresó a la Cruz Roja en 1978 comoy fue escalando hasta llegar a dirigir la delegación de Celaya."Su, compromiso y espíritu de servicio permanecerán comoen nuestra institución y en todas las personas que ayudó", posteó en redes sociales elde la Cruz Roja. Lamentó profundamente la pérdida y expresó unirse al dolor de su, amigos y compañeros en este difícil momento".