Muro amenaza biodiversidad

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Tecate, BC.- Un grupo de personas decidió participar en un proyecto monumental y vital para rescatar la evidencia de la vida que aún persiste en las inmediaciones del cerro Cuchumá, en Tecate, Baja California, donde casi 400 especies de flora y fauna están en riesgo debido a que, desde febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos dinamita el área, aunque se trata de una servidumbre ecológica considerada sagrada por el pueblo indígena Kumiai.

Son 35 personas, entre biólogos y profesionales de otras disciplinas, quienes trabajaron de manera voluntaria para resguardar la vida a través del conocimiento. Durante dos días de mayo recorrieron el área con cámaras de celulares y equipo especializado para registrar huellas, avistamientos, excretas y cualquier indicio de vida. Con este esfuerzo buscan preservar la memoria de las especies que habitan ese territorio.

"Es necesario saber qué existe para saber qué se va a perder", asegura Daniela Ramírez Cuevas, bióloga y coordinadora del proyecto que documenta la biodiversidad de las faldas de la Montaña Sagrada del Kuchumaa, en la Servidumbre Ecológica administrada por Fundación La Puerta A.C. desde 2003 para garantizar la preservación del área natural e impedir actividades que modifiquen su esencia.

En total identificaron 397 especies amenazadas en ese territorio, las cuales quedaron registradas en la plataforma iNaturalist, un documento digital vivo y de acceso público. Este registro forma parte del proyecto binacional BioBlitz de la Frontera 2026, liderado por NGen Investigadores del Desierto Sonorense, el Museo de Historia Natural de San Diego y Botanical Community Development Initiatives, con la participación de más de 40 organizaciones.

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La amenaza a este ecosistema es constante. Además del registro biológico, un grupo de especialistas elaboró el Expediente Integral para la Protección y Conservación del Cerro Cuchumá (Kuchumaa), publicado el 21 de mayo pasado, en el que documentan los impactos provocados por los trabajos que realiza el gobierno de EU en la zona fraonteria.

"La evidencia científica demuestra que la construcción de la barrera física entre California y Baja California representa una amenaza significativa para la biodiversidad y la integridad ecológica de la región. La barrera física no sólo fragmenta el hábitat, sino que también interrumpe procesos fundamentales como el flujo genético y la dispersión de especies", se señala en el documento.