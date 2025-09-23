"Narda" se intensifica a huracán categoría 1

logo pulso
Por El Universal

Septiembre 23, 2025 11:56 a.m.
La tormenta tropical "Narda" se intensificó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
A través de su reporte de las 9:00 horas, se señaló que el centro se localizó a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste de 20 km/h.
Se informó que debido a los desprendimientos nubosos de "Narda" se pronostican lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de dichos estados.
Se mencionó que dichas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones. 

