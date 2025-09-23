"Narda" se intensifica a huracán categoría 1
Provocará lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán
La tormenta tropical "Narda" se intensificó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
A través de su reporte de las 9:00 horas, se señaló que el centro se localizó a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste de 20 km/h.
Se informó que debido a los desprendimientos nubosos de "Narda" se pronostican lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de dichos estados.
Se mencionó que dichas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones.
no te pierdas estas noticias
"Narda" se intensifica a huracán categoría 1
El Universal
Provocará lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán
Activistas de Greenpeace escalan la Estela de Luz
El Universal
Exigen al gobierno federal medidas inmediatas en favor de la protección de la Selva Maya
Detectan gripe aviar en gaviotas de playa de Tamaulipas
El Universal
Se han sepultado a 400 aves y se realizan exámenes a seis personas que han manipulado los cadáveres