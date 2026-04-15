No emiten sección de Infodemia en mañanera de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- Aunque

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del "" de Infodemia, asistió a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles en Palacio Nacional, su sección no fue presentada en el Salón Tesorería.Esto, luego de que lay Buenabrió uny al director deldel Estado Mexicano (SPR),, por presuntas faltas administrativas.El periodistaindicó que elabierto afue "por calificar como falsas" sus, sin ningunay pese a que existeque sustentan los hechos que expuso."No sé si la reciente admisión de mitenga una relación directa con el hecho de que hoy no se haya emitido la sección de Infodemia en la mañanera, pero lo celebro porque, insisto, es un espacio que pone en riesgo a los periodistas", escribió Gómez Villaseñor en redes.En lade hoy, se dedicó el tiempo a exponer el tema dely a la presentación delque analizará la explotación del gas no convencional.Ante la asistencia de la, la titular del Ejecutivo federal consideró que asistiera en próximos días ante la"Si quieren nos concentramos ahora en el tema y elde investigadores, y después seguimos hablando en otras", mencionó laNiniescribieron nada al respecto de por qué no fue exhibida la sección de Infomedia en la mañanera de la Presidenta.En entrevista con EL UNIVERSAL,explicó que interpuso tres, dos ante la Secretaría a cargo de Raquel Buenrostro, y contra; y otra en la(FGR) porilícito del servicio público y peculado en contra del director del SPRl.-----admitidaEn, Gómez Villaseñor dio a conocer diferentesde México. "Ciberdelincuentes estaban filtrando los datos de millones de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, la SEP salió a decir que era 'falso' y su únicaes 'acercarse a la fuente'. Un mes después se publicó el Plan Nacional de Ciberseguridad, donde se documentan los ataques, se reconocía el problema".Califica como positivo el que se haya aceptado su, desconoce qué vaya a ocurrir, pero espera que lay Buenhaga lascorrespondientes con el fin de que se deje de estigmatizar el oficio periodístico.En su, indica que se señala como falsas sus publicaciones, pero no se muestra alguna investigación oque arrojara esta conclusión.Más allá de buscar alguna disculpa pública o renuncia, busca sentar unpara las y los demás periodistas, debido a que laes importante. "No me interesa, lo único que quiero es que este espacio (Infodemia) deje de funcionar, porque considero que es peligroso y contribuyen a la".Agregó que existe un cuarto recurso legal, un, contra ely lay Telecomunicaciones, el cual, por el fallo de un juez federal, Infodemia no puede mencionarlo en ninguno de sus espacios."El fact-cheking no creo que sea unque pueda llevar a cabo ningún", concluyó.