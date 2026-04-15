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De perfil bajo a la alcaldía de Taxco de Alarcón

Juan Andrés Vega Carranza llegó al poder con respaldo político en medio de un entorno de inseguridad

Por El Universal

Abril 15, 2026 11:27 a.m.
A
De perfil bajo a la alcaldía de Taxco de Alarcón

CHILPANCINGO, Gro.- Hasta el 2024, Juan Andrés Vega Carranza era casi un desconocido. No figuraba en el tablero político del municipio, menos del estado.

Sin embargo, en 2024, se convirtió en el candidato de Morena a la alcaldía de Taxco. La candidatura la logró arropado por una fracción del grupo político de Félix Salgado Macedonio, senador de la República y padre de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

Esa fracción, llamada "Los Toritos", es una fracción muy cerca: es dirigida por otra de las hijas del senador, Celeste Salgado Pineda, quién ha fincado Iguala como centro de operaciones y desde ahí ha influido en otros municipios de la región Norte, como Taxco.

Vega Carranza es arquitecto de profesión, antes de ser candidato ya era consejero estatal de Morena. En Taxco, según algunos lugareños, hacía trabajo territorial para el partido oficial. Su carrera política, dicen, siempre ha estado vinculada a los Salgado.

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Otros lugareños también lo recuerdan como contratista.

Vega Carranza ganó la elección con un margen amplio de votos, la alianza que lo postuló logró un poco más de 17 mil votos, mientras que el segundo lugar, a la alianza PAN, PRI y PRD, 14 mil 978 sufragios.

En tercer lugar quedó Mario Figueroa Mundo, el entonces alcalde que buscó reelegirse, con 6 mil 261 votos, y quien actualmente está prófugo; se le busca por los delitos de desaparición forzada y vínculos con la delincuencia organizada.

Un mes antes de que concluyera la administración de Figueroa Mundo, la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó el control de la Policía Municipal. Detuvo a diez elementos, que están acusados de asesinato y desaparición forzada.

Cuando Vega Carranza recibió su constancia de mayoría que lo acreditaba como ganador de la elección, dijo que la seguridad iba a ser una de sus prioridades.

Sin embargo, la extorsión se mantiene vigente en todo Taxco. A inicio del año, la ciudad sufrió una crisis de escasez de gas LP. La Familia Michoacana amenazó con atacar a las dos empresas gaseras que lo distribuyen con atacarlas si no dejaban de venderlo. Los criminales buscaban imponer una nueva empresa.

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