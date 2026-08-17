No habría libertad sin soberanía: CSP
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Ciudad Madero, Tamps.- Después de la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán —hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador— y del cruce de declaraciones entre autoridades de México y Estados Unidos sobre el carácter de este documento migratorio, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a defender la soberanía nacional y sostuvo que sin ella no puede existir bienestar ni derechos para el pueblo.
Durante la inauguración de un hospital del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero, Tamaulipas, la Mandataria reiteró que la defensa de la soberanía forma parte de los principios de su gobierno y de la llamada Cuarta Transformación.
"Por eso, una de las palabras que define a la Cuarta Transformación es bienestar, el bienestar del pueblo. Por eso hemos luchado toda nuestra vida y así seguiremos hasta el último día de nuestras vidas", afirmó Sheinbaum Pardo.
Estas declaraciones ocurren un día después de que, durante un acto en Tamaulipas Sheinbaum Pardo aseguró que "una visa no define a una persona", en referencia a la decisión del gobierno de EU de retirar el documento migratorio a López Beltrán.
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Este domingo, sin mencionar directamente el caso del hijo del expresidente López Obrador, volvió a colocar la soberanía como uno de los principios centrales de su administración.
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