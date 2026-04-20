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“No se ocultó” derrame; FGR investiga a Pemex

Gobierno federal indaga el retraso en el reporte de la fuga detectada en febrero.

Por El Universal

Abril 20, 2026 11:28 a.m.
A
“No se ocultó” derrame; FGR investiga a Pemex

Al manifestar que “no tenemos nada que esconder”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control de Pemex realizan una “investigación muy profunda”sobre el derrame de petróleo que afectó las costas del Golfo de México.

La mandataria federal señaló que hubiera sido negativo ocultar el hecho y no informar a la población. En conferencia de prensa, destacó la integración de un grupo interinstitucional que supervise de manera permanente el Golfo de México para detectar a tiempo posibles derrames y aplicar medidas preventivas.

Indicó que el Órgano Interno de Control y la FGR investigan el origen del incidente para determinar si hubo negligencia u omisiones, y hasta dónde alcanza la responsabilidad. Subrayó que se debe transparentar la información y realizar las indagatorias correspondientes.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se formalizará la creación de este grupo mediante un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

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La semana pasada, Pemex reconoció que el derrame, reportado desde inicios de febrero, fue causado por una fuga en uno de los ductos del complejo Cantarell.

El director de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, informó que el derrame fue detectado el 6 de febrero, pero no se notificó sino hasta el 3 de abril. Por este motivo, tres funcionarios fueron separados de sus cargos y se presentó una denuncia ante la FGR para deslindar responsabilidades.

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