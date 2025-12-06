"No vencerán al pueblo ni a su Presidenta": Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este sábado desde el Zócalo capitalino que por más consultores que contraten y por más campañas sucias que despliegue la oposición no vencerá al pueblo de México.

"Por eso hay que decirlo con claridad: en estos días se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras, difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional o extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México y a su Presidenta", aseveró desde la plaza pública donde se congregaron 600 mil personas.

Sheinbaum también destacó que su gobierno llegó para profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública del país que comenzó en 2018 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de 36 años de liberalismo que dejaron como herencia pobreza, desigualdad, entrega de recursos naturales a extranjeros, violencia y corrupción.

Foto: El Universal

"Nos reunimos para celebrar 7 años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México con Andrés Manuel López Obrador al frente. Desde ese momento quedó muy claro que así como en 1875 se separó la iglesia del Estado, en 2019 la separación principal, debía ser la del poder económico con el poder político y así ha sido y así debe seguir siendo por le bien de la República.", agregó.

Además, saludó a las y los jóvenes que decidieron marchas y congregarse en el Zócalo; y reiteró que los jóvenes están con la transformación.

"Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos: las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México", dijo.

"Se consolida un gobierno honesto"

EL UNIVERSAL.- La Mandataria federal afirmó que a poco más de un año de administración, se consolida un gobierno honesto y cercano a la gente.

"Un proyecto de nación que nos une y nos representa, porque estamos demostrando que la modernidad puede levantarse desde abajo, sin excluir a nadie, que el progreso no está peleado con el medio ambiente, y menos con la justicia, que es un país puede desarrollarse sin dejar a nadie atrás".

Ante más de medio millón de personas, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la corrupción y los privilegios del neoliberalismo dañaron profundamente al país, y que por 36 años el neoliberalismo dejó como herencia, pobreza desigualdad, entrega de recursos naturales a intereses privados, nacionales y extranjeros, pérdida de soberanía, violencia y corrupción, sin embargo, en 2018 el pueblo decidió un cambio verdadero.

"Este cambio profundo, histórico y necesario también ha generado resistencias ahí quienes a uno han entendido que México ya cambió, por ejemplo en 2019, nuestra constitución estableció con claridad que no puede haber condonación de impuestos y como debe ser todas y todos los mexicanos debemos cumplir con nuestras responsabilidades ante la ley. Lo que no lo que no puede volver a ocurrir en nuestro querido México, es regresar al tiempo de los privilegios, cuando la justicia se repartía selectivamente, y el gobierno era un instrumento de unos cuentos, eso ya no es opción, el gobierno está para servir al pueblo de México".

Defiende la justa medianía en la 4T

EL UNIVERSAL.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que no hay justificación ni moral, ética ni política para que funcionarios y líderes de la llamada Cuarta Transformación vivan rodeados de lujos y privilegios.

Al encabezar en el Zócalo de la Ciudad de México el festejo por los 7 años de la llegada de la 4T a la Presidencia y ante más de medio millón de asistentes, la jefa del Ejecutivo federal indicó que los servidores públicos deben de entender que no están nunca por encima del pueblo, sino a al servicio de este y que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana.

"La Austeridad Republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo.

"En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios; mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la vida pública de la nación".

La Mandataria federal señaló que la Cuarta Transformación nació como una ruptura con el viejo régimen, no solo con sus prácticas, sino también con su forma en que gobernaban.

"Se trata de construir o seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino a al servicio del pueblo; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana.

"En este camino, el principio juarista de 'la justa medianía' debe ser faro y debe ser guía".

Recordó que Benito Juárez, en su vida y en su ejemplo, enseñó que el deber de quien sirve al pueblo no es acumular riqueza ni rodearse de lujos, sino vivir con decoro, sin excesos.

"La justa medianía significa mesura, significa saber que el poder no se ostenta, se ejerce con humildad. Nunca olvidemos esos principios.

"No olvidemos que la Transformación verdadera no solo es económica y social, también es ética y moral. Y para que perdure, debe nacer desde el carácter, la honestidad y la convicción de quienes han sido llamados a conducirla".