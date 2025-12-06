logo pulso
Bloquean SHCP y UIF cuentas de Raúl Rocha

En medio de investigaciones por crimen organizado

Por EFE

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario y actual dueño del 50% de la franquicia del certamen de belleza Miss Universo, en medio de investigaciones por presuntos lazos con el crimen organizado.

El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que investigaba a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

En un comunicado, la Fiscalía General apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación contra 13 personas “por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas”.

El informe de la FGR ocurrió luego de que ese mismo día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscalía informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra el dueño de la marca Miss Universo.

Medios mexicanos indicaron que Rocha Cantú habría sido imputado por las autoridades por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México

Sin embargo, cuatro días después, el pasado domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, negó categóricamente que existan indicios de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado.

Cuestionado sobre dicha investigación, el funcionario precisó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Rocha Cantú, en “plena coordinación” con la FGR

