logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Nuevo León se declara 'blindado' para el Mundial 2026

El gobernador Samuel García destaca la seguridad y obras para el evento deportivo

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 12:26 p.m.
A
Nuevo León se declara blindado para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).-El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó los avances rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, destacando que el estado estará completamente blindado en materia de seguridad.

Al mismo tiempo, invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a asistir a los partidos de repechaje que Monterrey recibirá en marzo.

"Nos propusimos ser la sede más norteña. En Nuevo León, fieles a nuestro pragmatismo, decidimos no gastar un solo peso con la excusa del Mundial, sino que todo fuera inversión en obra pública para dejar un gran legado de lo que hemos llamado el nuevo Nuevo León", afirmó.

García informó que el estado concluirá 34 proyectos estratégicos, la mayoría antes de marzo, gracias a una "coordinación eficiente" con el gobierno federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Destacó la construcción del monorriel más largo del continente con las nuevas líneas 4 y 6 del Metro, que duplicarán el sistema y conectarán directamente con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, también en remodelación y con nuevas rutas internacionales.

Además, anunció la renovación total de los 4 mil camiones del transporte público, ahora con Wi-Fi, aire acondicionado, botón de pánico y conexión al sistema de vigilancia estatal.

En materia de seguridad, presumió la reducción de 81% en delitos durante 2025 y afirmó que el estado está totalmente resguardado con una Fuerza Civil ampliada, nuevos cuarteles, 10 helicópteros y patrullas blindadas.

"Nuestra nueva Fuerza Civil va a blindar completamente el estado para que haya paz y tranquilidad en el Mundial. Nuevo León está listo", aseguró.

El Fanfest se realizará en Parque Fundidora, con capacidad para 120 mil personas diarias, gastronomía local y conciertos.

Finalmente, García invitó a Sheinbaum a los partidos de repechaje del 26 y 29 de marzo, coincidentes con el festival Pal Norte.

"Ojalá nos pueda acompañar. Seremos la sede más norteña. Queremos que vea con sus propios ojos el nuevo Nuevo León", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nuevo León se declara blindado para el Mundial 2026
Nuevo León se declara blindado para el Mundial 2026

Nuevo León se declara 'blindado' para el Mundial 2026

SLP

El Universal

El gobernador Samuel García destaca la seguridad y obras para el evento deportivo

Detienen a involucrado en homicidio del abogado David Cohen
Detienen a involucrado en homicidio del abogado David Cohen

Detienen a involucrado en homicidio del abogado David Cohen

SLP

El Universal

Antonio 'El Goofy', es señalado como reclutador del ataque

Jalisco se prepara para ser la sede más mexicana del Mundial 2026
Jalisco se prepara para ser la sede más mexicana del Mundial 2026

Jalisco se prepara para ser la sede más mexicana del Mundial 2026

SLP

El Universal

La Selección Mexicana hará historia al jugar en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026, un hito esperado por años.

Reunión con Augusto, para revisar agenda de Congreso: Sheinbaum
Reunión con Augusto, para revisar agenda de Congreso: Sheinbaum

Reunión con Augusto, para revisar agenda de Congreso: Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta revisó con Morenistas temas como Ley de Aguas y Ley contra la Extorsión.