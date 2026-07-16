Nuevo percance sufre el Tren Interoceánico

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JUCHITÁN, Oax.- El Tren Interoceánico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, se descarriló de nuevo. Los maquinistas declararon que la causa fue la ruptura de un riel.

El accidente ocurrió durante la noche del martes en un tramo de la Línea Z, ubicado entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, en el kilómetro 230+800, informó la Secretaría de Marina, que opera la vía, a través de un breve comunicado.

Se trata del mismo tramo donde el 28 de diciembre de 2025 se descarriló el tren de pasajeros con un saldo de 14 personas fallecidas y más de un centenar de lesionados. A la fecha, se considera el accidente ferroviario más grave de esta ruta.

De acuerdo con la Marina, el percance ferroviario de este martes "involucró a dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una".

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Señaló que "el evento no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población".

Agregó que "las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de la zona de manera segura", se realizó una revisión técnica para determinar las causas del percance y "la operación continúa con normalidad".

Por este hecho cuatro maquinistas declararon ante las autoridades de Matías Romero que iban de Salina Cruz a Coatzacoalcos y que el tren venía ya vacío. Indicaron que la causa del accidente fue que se rompió un riel.

Los problemas del tren

El servicio de pasajeros del Tren Interoceánico en Oaxaca se encuentra suspendido desde el accidente de diciembre de 2025.

El dictamen de la Fiscalía General de la República sobre el descarrilamiento que dejó 14 muertos, determinó que la causa principal del suceso fue el exceso de velocidad.

Los peritajes aseguraron que los componentes de la vía se encontraron en buenas condiciones.

En junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el proyecto contempla la construcción de una nueva vía para evitar la zona de curvas peligrosas en Salina Cruz, estimando que el servicio de pasajeros se reanude a principios de 2027.

Agregó que para estas modificaciones se haría una inversión importante. La intervención se enfocará en evitar por completo el tramo de "las orejas de conejo", donde ocurrió la tragedia.