Nunca le pongas gasolina magna a tu auto que necesita premium

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, el tema de la gasolina en México ha sido tendencia. Más recientemente durante la mañanera, donde la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el costo original de la gasolina ronda los 33 pesos, pero que gracias al IEPS se mantienen los precios, salvo en el caso de la gasolina premium o roja.

La mandataria también señaló que los conductores podrían cargar gasolina magna como una alternativa. Sin embargo, elegir la gasolina correcta no es un tema menor.

Seguramente más de una vez te has preguntado si estás usando la gasolina correcta para tu vehículo. Y sí, aunque podrías intentar ahorrar unos pesos, también existe el riesgo de afectar el rendimiento y la vida útil de tu auto si no eliges bien la gasolina.

En Autopistas te explicamos por qué es importante usar la gasolina adecuada.

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Si estás pensando en cargar gasolina regular sólo para ahorrar dinero, es importante que sepas que esta práctica puede salirte cara.

El uso de gasolina inadecuada puede dañar componentes internos del motor, especialmente los cilindros, y afectar el funcionamiento general del vehículo.

Hay que respetar el octanaje que recomienda el fabricante, la marca de autos Dodge mencionó que octanaje mide la capacidad de la gasolina para resistir la detonación dentro del motor y evitar que la mezcla de aire y gasolina se encienda de forma descontrolada.

Usar gasolina que no corresponde a tu auto puede provocar varios problemas:

Pérdida de potencia y menor rendimiento de la gasolina

Problemas al encender el vehículo

Golpeteos y ruidos en el motor

Fallas en la bomba de gasolina

Obstrucción de inyectores y filtros de gasolina

De acuerdo con Ford, mezclar gasolina magna y gasolina premium no genera fallas inmediatas, pero con el tiempo afecta el ciclo de combustión del motor.

La forma más sencilla de saber qué gasolina usar está en tu propio vehículo. Muchas veces, la información se encuentra en la tapa del tanque de gasolina.

Ahí podrás ver indicaciones como:

Si ves 87 RON, debes usar gasolina magna

Si ves 92 RON o más, debes usar gasolina premium

RON significa Research Octane Number, el estándar utilizado en México para medir el octanaje de la gasolina.

Aparte de revisar el manual de tu auto el tipo de motor también da pistas sobre qué gasolina usar:

Motores de alta compresión requieren gasolina premium

Motores aspirados generalmente funcionan con gasolina magna

Esto se debe a que los motores más exigentes necesitan gasolina con mayor octanaje para evitar fallas en la combustión.

Ante el aumento en el precio de la gasolina en México, es normal buscar formas de ahorrar. Sin embargo, usar gasolina incorrecta puede salir mucho más caro a largo plazo.