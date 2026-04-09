Delfines asegurados en Cancún están enfermos, confirma Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que mantiene monitoreados a nueve delfines que fueron asegurados en las instalaciones de Dolphin Discovery en Cancún, Quintana Roo, esto, luego de que en redes sociales cuestionaran la situación de los delfines.

Por medio de un video en redes sociales, la Procuraduría a cargo de Mariana Boy Tamborrell detalló que las especies "diariamente están bajo cuidado veterinario especializado" con ayuda de sus entrenadores presentes.

Recordó que en octubre de 2025, la propia Procuraduría clausuró las instalaciones de Dolphin Discovery en Cancún y en dicha acción se aseguraron los nueve ejemplares.

"Los delfines no están abandonados, reciben atención médico veterinaria activa. La calidad del agua es monitoreada permanentemente", explicó la autoridad ambiental.

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Destacó que el "monitoreo diario" de integrantes de Profepa les ha permitido corroborar que incluso antes de la clausura del lugar los delfines estaban enfermos, algunos de ellos de manera grave.

Explicó que actualmente los animales están bajo resguardo del Estado mexicano y que el delfinario tiene la responsabilidad de asegurar su trato digno y bienestar, así como informar de forma continúa sobre su estado de salud.

Dijo que actualmente existe un procedimiento administrativo sancionatorio en curso y en cuanto a los delfines, explicó que una vez que avance su recuperación, serán reubicados progresivamente y trasladados a instalaciones adecuadas para priorizar su seguridad.

Cabe destacar que la Ley General de Vida Silvestre establece que los ejemplares deben ser reubicados conforme a protocolos que garanticen su integridad, es decir, moverlos antes de tiempo sería poner en riesgo a los delfines.