Obtiene la CNTE fondos, becas, bonos y basificación

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CIUDAD DE MÉXICO.- La construcción de edificios para servicios funerarios y crematorios, la entrega de un fondo de 800 millones de pesos para contratación de docentes, becas para hijos de maestros, procesos de basificación y aumentos a bonos económicos forman parte de los beneficios y compromisos que obtiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tras 20 días de movilizaciones, bloqueos y un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con un seguimiento de las mesas de negociación elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, con base en las minutas de cada encuentro, las negociaciones entre el gobierno federal y las distintas secciones de la CNTE derivaron en acuerdos con impacto presupuestal.

Éstos incluyeron un fondo extraordinario de 800 millones de pesos para Oaxaca, incrementos a bonos económicos, procesos de basificación, recategorizaciones, becas para hijos de docentes, pagos retroactivos, estímulos para jubilados y obras de infraestructura educativa y hospitalaria.

Para Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, los acuerdos alcanzados vuelven a confirmar una práctica recurrente de los gobiernos frente a las movilizaciones magisteriales: resolver los conflictos mediante la entrega de recursos públicos, prestaciones y beneficios laborales, sin transparentar plenamente el costo de los compromisos adquiridos.

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