ONU-DH urge a esclarecer asesinato de la buscadora

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Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su consternación por el asesinato de la buscadora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo "Una Promesa por Cumplir", y demandó una investigación que considere su labor de búsqueda y se realice con perspectiva de género.

A través de redes sociales, el organismo internacional manifestó su solidaridad con la familia y las compañeras de la activista, asesinada el 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato, entidad que se ha convertido en una de las más peligrosas para quienes buscan a familiares desaparecidos.

Patricia Negrete buscaba desde 2021 a su hermana Laura Angélica, desaparecida en Pénjamo.

La noche del 23 de junio, al concluir su jornada laboral en el Hospital Regional de Pénjamo, Patricia se dirigía a su domicilio a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon. La buscadora murió en el lugar.

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La ONU-DH recordó la importancia de garantizar condiciones de seguridad para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor libremente y con protección necesaria.

Y llamó a las autoridades a esclarecer el crimen y determinar si el asesinato está relacionado con su actividad como integrante de un colectivo de búsqueda.

El organismo advirtió que en lo que va de 2026 ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras de derechos humanos en México, tres de ellas buscadoras en Guanajuato.

De acuerdo con las más recientes cifras de Artículo 19, desde 2010 se han documentado 43 agresiones letales contra personas buscadoras en México: 35 asesinatos y ocho desapariciones.