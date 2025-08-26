logo pulso
Operación frontera asegura 5 mil 189 armas y 62 toneladas de droga en México

Se han detenido a seis mil 680 personas y asegurado cinco mil 189 armas de fuego

Por El Universal

Agosto 26, 2025 04:44 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Gabinete de Seguridad informó que del 5 de febrero al 25 de agosto de este año con "Operación Frontera Norte" han detenido a seis mil 680 personas y el aseguramiento de cinco mil 189 armas de fuego, 900 mil 682 cartuchos de diversos calibres, 24 mil 714 cargadores, 62 toneladas de droga, entre ellos 341 kilos de fentanilo, cuatro mil 552 vehículos y 815 inmuebles.

Indicó que el 25 de agosto en Culiacán y Cosalá, Sinaloa se localizaron e inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, incautaron mil 520 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 31 millones de pesos.

En Concordia, se inhabilitó un campamento, se aseguró un arma larga, un aditamento lanzagranadas, 49 cargadores y dos mil 100 cartuchos.

En Tijuana, Baja California las autoridades capturaron a dos personas, hallaron dos armas de fuego y tres cartuchos.

En Aldama, Chihuahua los efectivos encontraron tres armas largas, cuatro cargadores, 657 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo.

En Agua Prieta, Sonora fueron aprehendidos dos hombres, se aseguraron cuatro armas largas, 20 cargadores, 459 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, dos cascos y un vehículo con reporte de robo.

En Cajeme, Hermosillo y Caborca, se detuvo a seis personas, se aseguraron 188 dosis de marihuana, metanfetamina y cocaína, un vehículo, dos motocicletas y dinero en efectivo.

En San Fernando, los efectivos hallaron tres armas largas, 87 cargadores, mil 690 cartuchos y un vehículo.

El Gabinete de seguridad enfatizó que las acciones se materializan en apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos.

