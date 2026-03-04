Paco Ignacio Taibo II, de nuevo en la polémica

Paco Ignacio Taibo II, quien preside el cargo del director del Fondo de Cultura Económica (FCE), suma una nueva polémica por sus comentarios en eventos literarios, a los cuales se les ha calificado como misóginos y vulgares.

Esta vez, el escritor tildó de "pendejo" y "pendeja" a un primo de alguien, al indicar que los libros sirven para dejar de serlo. Lo anterior ocurrió durante la entrega de ejemplares del Fondo de Cultura Económica en Iztapalapa.

En su discurso, el director del FCE mencionó que los libros que le fueron repartidos a los jóvenes en aquella alcaldía son de los impuestos y del INDEP (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado), además, que eran "un pedazo del volante del Maserati de un pinche narco".

Luego expresó: seguramente todo mundo tiene un primo pendejo o una prima pendeja, es estadísticamente comprobado, dénselo a ella, a ver si se compone.

Durante un evento llevado a cabo en la FIL de Guadalajara, dijo la siguiente frase: "Sea como sea, se la metimos doblada, camarada". Taibo II aclaró que se refería al triunfo de la coalición electoral en las elecciones del 2018 encabezada por AMLO.

En 2025, nuevamente causó controversia al presentar en la conferencia matutina en Palacio Nacional el programa "25 para el 25" cuando, frente a la Presidenta, tomó como ejemplo a las mujeres poetas, para decir que no por cumplir con el género se debía enviar a comunidades libros "horriblemente asqueroso de malo".

"Porque si partimos de la cuota, un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato. ¿Por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?", expresó el también activista.

Esos dichos provocaron que varias mujeres y escritoras protestaran exigiendo su renuncia por sus dichos considerados misóginos y machistas, surgiendo el "hashtag" "#PoemasHorriblesParaTaiboII". Pese a la exigencia de grupos feministas, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó removerlo de su cargo, llamándolo compañero de lucha.

Hasta el momento, ni Taibo ni el FCE han dado una explicación sobre sus comentarios y se desconoce si se tomarán acciones al respecto.