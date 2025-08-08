logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PAN exige informe detallado a SHCP sobre médicos cubanos en México

El PAN busca claridad sobre la contratación de médicos cubanos en México.

Por El Universal

Agosto 08, 2025 01:41 p.m.
A
PAN exige informe detallado a SHCP sobre médicos cubanos en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN), integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar un informe completo acerca de cuántos médicos cubanos están contratados en México, qué función realizan en específico, a qué unidades están asignados y cuál es el monto de viáticos que ejercen.

"Se trata de saber si verdaderamente están trabajando en clínicas u hospitales públicos, y no estén haciendo labor política para enaltecer dictaduras", dijo.

Señaló que desde el 2022, México ha ejercido más de dos mil millones de pesos para mantener a médicos cubanos "sin resultados para la ciudadanía".

"Es claro que no han dado satisfacción a los indicadores internacionales que aplican para modelos de salud universales como el que tiene México o Dinamarca, de lo que tanto presumía el sexenio anterior de la 4T", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lamentó que la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, han evadido los esquemas de transparencia y rendición de cuentas que, como sujetos obligados deben cumplir.

"Los médicos cubanos no llegaron a México para una labor altruista y de colaboración, están en el país para impulsar doctrinas populistas porque son misioneros del régimen cubano que en su momento, López Obrador abrazó", expresó.

El legislador del PAN precisó que en vez de atraer médicos populistas cubanos, el gobierno federal debe contratar a egresados de las universidades públicas.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN exige informe detallado a SHCP sobre médicos cubanos en México
PAN exige informe detallado a SHCP sobre médicos cubanos en México

PAN exige informe detallado a SHCP sobre médicos cubanos en México

SLP

El Universal

El PAN busca claridad sobre la contratación de médicos cubanos en México.

Claudia Sheinbaum alerta sobre falso programa Bono Mujeres en WhatsApp
Claudia Sheinbaum alerta sobre falso programa Bono Mujeres en WhatsApp

Claudia Sheinbaum alerta sobre falso programa 'Bono Mujeres' en WhatsApp

SLP

El Universal

El gobierno federal destaca el programa Mujeres Bienestar como apoyo a las mujeres, mientras Sheinbaum desmiente videos falsos generados por inteligencia artificial.

México da luz verde para extradición a EU de El 500
México da luz verde para extradición a EU de El 500

México da luz verde para extradición a EU de "El 500"

SLP

PULSO

El presunto miembro del Cártel de Sinaloa será entregado luego de su detención en Culiacán

México, sin indicios de nexos entre Maduro y algún cártel: Sheinbaum
México, sin indicios de nexos entre Maduro y algún cártel: Sheinbaum

México, sin indicios de nexos entre Maduro y algún cártel: Sheinbaum

SLP

PULSO

"Es la primera vez que oímos ese tema", dijo la presidenta