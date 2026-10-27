Paros y bloqueos por seguridad en las carreteras

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Ciudad de México.- Transportistas de carga, adheridos a diversas organizaciones del sector, realizaron este lunes caravanas y bloqueos parciales en carreteras, caminos y casetas de al menos 27 estados del país; sólo en dos entidades se registraron cierres totales.

Desde la península de Baja California hasta Yucatán, cientos de unidades se unieron a la movilización nacional para exigir seguridad para evitar robos y extorsiones, mejores condiciones en las carreteras, regulación de los servicios de grúas y corralones, así como la revisión de las modificaciones fiscales previstas para 2027 que afectan los estímulos relacionados con el pago de peajes.

Los inconformes también denunciaron presuntos abusos de autoridades municipales de Tránsito, que, señalaron, imponen sanciones y amenazan con retirar las unidades con servicio de grúas.

En su mayoría evitaron bloqueos totales. Las unidades permanecieron estacionadas principalmente en acotamientos y carriles laterales, mientras los manifestantes exhibían pancartas con sus demandas.

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En Morelos, integrantes de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) cerraron de forma total la autopista Cuernavaca-Acapulco y los tres principales accesos a la capital de Morelos, lo que provocó el colapso vial de la ciudad a partir de las 16:00 horas.

Asimismo, la HAMOTAC denunció que se han contabilizado hasta 200 asaltos violentos contra choferes en la autopista México-Cuernavaca.