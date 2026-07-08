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Participó el FBI en captura de "El Mayo"

La presidenta Sheinbaum cuestionó si mintió sobre estos hechos el exembajador Ken Salazar

Por El Universal

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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      Ciudad de México.- Al presentar información del caso de Ismael "El Mayo" Zambada del 25 de julio de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó si mintió sobre estos hechos el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

      En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pidió información a la Embajada de Estados Unidos sobre la captura de "El Mayo" en compañía de Joaquín Guzmán López, y la respuesta del entonces embajador Ken Salazar "fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos".

      "Esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones; la respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos; sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo.

      "Entonces, a partir de ahí la primera pregunta es: ¿Quién miente? ¿quién mintió? ¿mintió el embajador Ken Salazar?", dijo la Mandataria federal.

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      Recalcó que de haber participado una agencia estadounidense en este operativo se estarían violando tratados internacionales y la Constitución de México.

      "De nuevo: ¿quién mintió o quién miente? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? Porque también lo escribe en su libro", recalcó.

      Al señalarse que familiares de Ovidio Guzmán fueron recibidos por Estados Unidos ante el caso de "El Mayo", la Presidenta interrogó: ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?".

      "Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás", aseguró Claudia Sheinbaum.

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