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Condenan en Hungría a irlandés por homicidio de turista de EEUU

El hombre confesó el homicidio tras ser detenido y será deportado al cumplir su condena.

Por AP

Julio 09, 2026 05:11 p.m.
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Condenan en Hungría a irlandés por homicidio de turista de EEUU
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      BUDAPEST, Hungría (AP) — Un tribunal en Hungría condenó el jueves a un ciudadano irlandés a 14 años de prisión por estrangular hasta la muerte a una turista estadounidense en la capital del país en 2024.

      La víctima, Mackenzie Michalski, de 31 años y originaria de Portland, Oregon, estaba de vacaciones en Hungría y fue reportada como desaparecida el 5 de noviembre de 2024, después que se le viera por última vez en un club nocturno del centro de Budapest.

      La policía inició una investigación por desaparición y revisó imágenes de cámaras de seguridad de clubes nocturnos locales, en las que observaron a Michalski, conocida como "Kenzie" --con un hombre, que más tarde fue identificado como el sospechoso-- en varios de los clubes la noche de su desaparición.

      El hombre, a quien la policía identificó por las iniciales L.T.M. y que tenía 37 años en ese momento, fue detenido el 7 de noviembre e interrogado, y posteriormente confesó el homicidio.

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      Los investigadores indicaron que Michalski y el sospechoso se conocieron en un club nocturno y bailaron antes de irse al apartamento alquilado por el hombre. El hombre golpeó y estranguló a Michalski cuando tenían un "encuentro íntimo", señaló la policía.

      El Tribunal Metropolitano de Budapest declaró culpable al hombre de asesinato el jueves y lo condenó a 14 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El aproximadamente año y medio que ya ha pasado en detención se computará para su condena, al término de la cual el tribunal ordenó su deportación de Hungría.

      El hombre también debe pagar 2,5 millones de forintos (7.995 dólares) en costos judiciales. Su abogado ha apelado el veredicto.

      Tras su arresto en 2024, el hombre sostuvo que la muerte de Michalski había sido un accidente. Pero la policía afirmó que había intentado encubrir su crimen limpiando el apartamento y ocultando el cuerpo de Michalski en un armario antes de comprar una maleta y colocar su cadáver dentro.

      Luego alquiló un auto y condujo hasta el lago Balaton, a unos 150 kilómetros (90 millas) al suroeste de Budapest, donde se deshizo del cuerpo en una zona boscosa a las afueras de la localidad de Szigliget.

      Un video difundido por la policía en ese momento mostraba al hombre guiando a las autoridades hasta el lugar donde había dejado el cuerpo de la mujer. La policía indicó que, antes de ser detenido, había realizado búsquedas en internet sobre cómo deshacerse de un cadáver, los procedimientos policiales en casos de personas desaparecidas, si los cerdos realmente comen cadáveres y la presencia de jabalíes en la zona del lago Balaton.

      También hizo una búsqueda en internet para consultar sobre la competencia de la policía de Budapest.

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