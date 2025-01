Patos de la ciudad

Estas pacíficas aves, maravillosamente adaptadas al agua, tierra y aire, enseñan que no se necesitan récords de fuerza o ferocidad para vivir en la naturaleza. La familia de los patos (Anatidae, que incluye también a gansos y cisnes), es muy antigua; fósiles de hace cien millones de años muestran animales similares a patos nadando en los pantanos junto a dinosaurios. Durante tanto tiempo evolucionaron comportamientos sutiles para sus cortejos y ritos nupciales, un lenguaje de colores, el tierno cuidado a sus polluelos y orientación con el campo magnético terrestre para sus migraciones.

Pato de Collar

Anas platyrhynchos.

? Para identificar una especie se usa el nombre latino o científico. Primero va el género, con mayúscula y luego la especie siempre con minúscula.

Los patos escaparon volando de cataclismos mundiales, conquistaron islas y continentes y como turistas aprendieron a huir del frio viajando a regiones templadas.

Aves del Cretácico

? Las aves descienden de los dinosaurios Terópodos (Tiranosaurios Rex y Velociraptors) Sus patas con escamas y largo cuello lo demuestran.

Miles de años atrás, las lagunas y humedales de San Luis Potosí servían de lugares de alimentación y descanso para los millones de todo tipo de aves acuáticas que cada otoño migraban en sus rutas desde el lejano norte hacia Centroamérica y México. Debe haber sido un espectáculo impresionante ver bandadas de tantas especies arribando en los lagos del Altiplano.

En las últimas décadas, la urbanización, contaminación por drenajes e irresponsabilidad de las instituciones e indiferencia de la población de no manejar adecuadamente su ecología; fueron destruyendo las lagunas y ríos del país. Hace apenas una década aún se reportaban pelicanos, martines pescadores, gansos salvajes y muchas otras especies en las presas y lagunas cercanas a la Ciudad de SLP, así como en los Lagos Mayor y Menor del Parque Tangamanga. Era una increíble y última oportunidad para estudiantes y familias potosinas de experimentar tan de cerca tal diversidad de aves silvestres. Muchos turistas, principalmente extranjeros, venían a San Luis con sus libros y guías ornitológicas, a observar especies de aves. Deleitándose con la belleza de sus plumajes, comportamientos; imaginando las peripecias sucedidas en sus increíbles viajes migratorios.

En marzo de 2016, el Bird Laboratory de la Universidad de Cornell, N.Y. grupos ecologistas nacionales e instituciones como SEGAM, Proforestal, y SEMARNAT, realizaron el Primer Festival Potosino de las Aves, con el objetivo de protegerlas y darlas a conocer al público. Se hicieron promesas y proyectos. No obstante, la burocracia no se lleva con la naturaleza. Sucedieron cambios de autoridades, de ejercicios presupuestales, desvíos urgentes, tortuguismo, etc. La propaganda o retorica, tan útil para asuntos sociales, los pretextos aun justificados, no funcionan con naturaleza las especies animales no pueden esperar, no tienen voz; solo mueren y sus poblaciones desaparecen.

Con la mayoría de lagunas del altiplano echadas a perder, solo quedaron las lagunas del Tangamanga. Hace algunos años el Lago Mayor se remodelo cubriéndose de cemento a modo de alberca gigante para un evento deportivo anual. Patos y demás aves se reubicaron en el Lago Menor. Sin ningún plan para mantener el nivel del agua o como evitar que perros y gatos ferales los atacaran.

Porrón o Pato Pico anillado.

Aythya collaris.

? Ambos forman fuertes lazos de fidelidad y nadan siempre juntos. Al presentarse un peligro se zambullen bajo la superficie. Aun existente en el Lago Menor del Tangamanga 1.

Asociaciones de ornitólogos y conservacionistas, entregamos una propuesta a la dirección del Parque, con fotos e información similar a las imágenes de este artículo, para colocarse como infografías cerca de las orillas de los Lagos, sin otro interés que dar a conocer al público las especies y sus hábitos. Y la colocación de Tulares; plantas estabilizadoras naturales de orillas de lagos en México y refugio habitual de las aves acuáticas.

Proteger la vida silvestre no requiere de obra civil espectacular. Es más significativo invertir en educación ambiental para jóvenes y adultos. Es más importante la necesidad protección de la fauna y flora silvestre potosina, que ostentosos festivales con artistas estridentes.

Cuchara, o Patos CucharÓn Norteño

Anas, Spatula clypeata.

Su nombre se debe a su ancho pico filtrador, se alimentan filtrando plancton, pequeños insectos y crustáceos de la superficie.

Recuperar y mantener nuestra riqueza ecológica es una gran responsabilidad de las autoridades encargadas de la conservación de la fauna silvestre y de los encargados de los parques. Los profesionales de biología o agroecología deben señalar abiertamente la problemática de la ecología regional, en justa retribución de los impuestos que pagaron sus carreras. Y los ciudadanos tenemos la obligación de informarnos y vigilar que se haga todo eso. La naturaleza es nuestro patrimonio por ley. Debemos aprender a amar el vuelo de estas bellas y esforzadas aves por el cielo.

