Pemex descarta fuga en Dos Bocas y aclara que opera con normalidad

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Refinería Olmeca, también conocida como Dos Bocas, opera de manera normal y que no se ha presentado ninguna contingencia en sus instalaciones.

"Las imágenes que han circulado en algunos medios de comunicación corresponden a la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora y no representa ningún riesgo para la comunidad, el personal ni el medio ambiente", sostuvo la empresa.

Más temprano, medios locales señalaron que había una fuga de gas en el nuevo complejo refinador de Pemex e intenso olor.

"Petróleos Mexicanos exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, para evitar confusiones y contar con información veraz y oportuna", agregó la empresa.

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Pemex ha enfrentado en las últimas semanas derrames e incendios en el Golfo de México, pero los primeros informes han surgido de medios locales o asociaciones ambientales.