Pensionados del IMSS recibirán su dinero hasta el 4 de mayo

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social deberán ajustar sus finanzas el próximo mes, ya que el depósito de su pensión no se realizará en la fecha habitual. Este cambio podría impactar la organización de gastos de miles de beneficiarios que dependen de este ingreso.

Cambio en fecha de pago de pensión IMSS en mayo 2026

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de mayo 2026? El IMSS confirmó que el depósito se realizará hasta el lunes 4 de mayo de 2026.

Este cambio rompe con la dinámica tradicional de pagos el primer día del mes. La razón es porque el 1 de mayo, reconocido como Día del Trabajo, es un día de descanso obligatorio en México; por lo que las instituciones bancarias suspenden operaciones.

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Calendario oficial de pagos de pensión IMSS 2026

¿Cómo queda el calendario de pagos de la pensión IMSS en 2026? Tras el ajuste de mayo, el calendario oficial para el resto del año mantiene fechas específicas que conviene tener en cuenta:

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

Estas fechas permiten anticipar posibles variaciones cuando coinciden con fines de semana o días festivos.

Causas para suspensión o revocación de pensión IMSS

¿Por qué el IMSS puede suspender o quitar la pensión? Más allá de la fecha de pago, existe un tema que también genera preocupación, que es la posibilidad de perder la pensión. Ante ello especialistas han señalado que el IMSS puede rechazar, suspender o incluso revocar este derecho si detecta irregularidades.

Entre las causas más relevantes destacan:

Simulación laboral: crear empleos inexistentes con familiares o empresas fachada para acumular semanas cotizadas.

Manipulación del régimen: intentar cambiar de la Ley 97 a la Ley 73 mediante alteración de datos o compra de semanas.

Documentación falsa: presentar papeles apócrifos para aumentar el monto o acreditar semanas inexistentes.

Errores en datos personales: inconsistencias en CURP, RFC o nombre pueden frenar depósitos hasta validación con autoridades.

Reincorporación laboral indebida: volver a trabajar antes de seis meses como pensionado, o hacerlo con el mismo patrón y puesto.

En casos graves, además de perder el beneficio, se puede exigir la devolución del dinero recibido e incluso enfrentar consecuencias legales.