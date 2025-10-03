Perro se pierde por tres semanas y reaparece como inspector

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En los últimos días se ha hecho viral la historia de un perro supuestamente callejero, que fue refugiado por la Agencia de Transporte de Yucatán y gracias al poder de las redes sociales, logró regresar sano y salvo con su familia.

Se trata de Canelo, un perro perdido que fue reconocido como inspector en una terminal de autobuses en Mérida, Yucatán, 3 semanas después de extraviarse.

¿Qué pasó con Canelo?

Canelo es un perro "callejero" que conquistó las redes sociales por aparecer en videos vigilando seriamente a los pasajeros del sistema de transporte público 100% eléctrico, llamado IE-TRAM, de Mérida, Yucatán.

Al encontrarlo, los trabajadores del transporte público lo adoptaron, Lo alimentaron y cuidaron. También lo bautizaron como "Canelo" e incluso le dieron un gafete oficial con el cargo de "Lomito inspector" del sistema.

Luego de que su historia se volviera viral por ser el perro inspector en una de las terminales de autobuses de la ciudad yucateca, la historia tomó un giro inesperado.

Canelo resultó ser en realidad Rocky, un perrito que se había extraviado durante una tormenta y cuya familia llevaba 3 semanas buscándolo.

Gracias a las publicaciones virales del "lomito" en diversas plataformas, los dueños de Rocky lograron encontrarlo y fue devuelto sano y salvo a su familia, convirtiéndose en un claro ejemplo del poder y los beneficios que pueden tener las redes sociales.

Luego de que la familia se pusiera en contacto con la dependencia, la Agencia de Transporte de Yucatán les confirmó a través de redes, que el perrito se encontraba en el CETRAM La Plancha y que había sido cuidado y procurado por el personal de la estación.

"Lomito inspector" conmueve a usuarios en redes sociales

Este caso, que culminó con un final feliz, ha conmovido a miles de usuarios en plataformas sociodigitales, quienes han celebrado y se han alegrado del exitoso regreso a casa de Canelo, en realidad Rocky, el lomito inspector de Mérida.

Los internautas han destacado el poder que pueden tener las redes sociales para "hacer el bien" y que "su historia demuestra cómo un perrito puede unir a toda una ciudad".