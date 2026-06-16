Piden 154 años de prisión para el "Comandante H"

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Villahermosa, Tab.- La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una pena de 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena, extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Durante una audiencia en una sala del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia, los representantes de la FGE solicitaron se le imputen 100 años de prisión por el delito de secuestro; 24 por asociación delictuosa y 30 años por extorsión.

La dependencia ha pedido que Bermúdez Requena alias "El Abuelo" o "Comandante H", sea sancionado con 10 años de inhabilitación para ocupar un cargo público; la reparación del daño a un empresario secuestrado por la cantidad de 628 millones de pesos y 32 mil pesos por daño sicológico a una de las víctimas de privación de la libertad.

Se sabe que son 40 carpetas de investigación que se tienen en contra del presunto líder de La Barredora, y su equipo legal insistió durante toda la audiencia que no guardan relación con su cliente las pruebas que se tienen.

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Este lunes debió iniciar el juicio oral en contra del exsecretario de seguridad durante las administraciones de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos; sin embargo, no ocurrió debido a que existe una solicitud de amparo de Bermúdez Requena contra la vinculación a proceso y hasta que el juez no determine si procede o no, estará en pausa ese ejercicio legal.

Desde 2024, Hernán Bermúdez Requena era objeto de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación; incluso la Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado la existencia de "vínculos muy claros" con actividades delictivas.