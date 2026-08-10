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Nacional

Piden identificar indicios en fosas

Colectivos de buscadores podrán observar lo recolectado

Por El Universal

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Piden identificar indicios en fosas
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      Pachuca, Hgo.- A través de una convocatoria emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la asociación Hasta Encontrarte, colectivos de madres buscadoras podrán acudir a identificar, mediante fotografías, prendas y otros indicios localizados en el rancho "En Tampico" en Jalisco.

      Las familias de personas desaparecidas podrán acudir los próximos 11 y 12 de este mes, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, al Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

      Se informó que el material fotográfico será puesto a disposición de colectivos, madres buscadoras y familiares que buscan a personas desaparecidas en esta entidad. Los indicios consisten principalmente en vestimentas localizadas en el rancho "En Tampico", ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco.

      Las prendas se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo que en Hidalgo los objetos recuperados no serán exhibidos físicamente, sino únicamente a través de fotografías.

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      En caso de existir alguna coincidencia, deberá ser analizada por las autoridades.

      Las fotografías serán exhibidas con el propósito de que las familias tengan acceso al registro visual de los indicios y puedan reconocer alguna prenda que pudiera pertenecer a sus familiares desaparecidos.

      El pasado 18 de mayo, colectivos de madres buscadoras de Jalisco y Sonora informaron que localizaron en un predio conocido como rancho "El Tampico", de Lagos de Moreno, un crematorio clandestino, donde contabilizaron al menos 16 fosas clandestinas con restos humanos calcinados, así como prendas y otros objetos.

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