Plan B de Sheinbaum aumenta gasto en regidores: diputado PAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PAN, en la Cámara de Diputados,

, afirmó que la

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de reforma en materia electoral, de laClaudia Sheinbaum, generará más costos que ahorros, porque aumentarían el número de regidores en más de mil municipios, si se aprueba con la redacción con la que fue presentada.Elestablece que los municipios deberán tener un máximo de 17 regidores, pero sólo se aplicaría adel país, que son los que tiene más de ese número de integrantes.Por el contrario, la iniciativa pone unde, y en el país,, en 16 entidades, tienen un número menor, por lo que estarían obligados a aumentar su plantilla de regidores."Latendría que correr a quien redactó esa barbaridad. ¿Cuántos municipios de los más de 2 mil 500 de este país tienenen el cabildo? Ni siquiera 60, son alrededor dea los que les estarían retirando un par de regidores. Ahora, ¿qué pasa con el límite inferior? ¿Cuántos municipios tienen menos de 9 integrantes? Pues casi 1 mil 100. Esto es una locura porque alos estarían obligando a crecer su número de integrantes"; explicó.El legislador panista también dijo que están de acuerdo con que se incluya laen la, pero con unpara que todos expresen su opinión, y no sólo el Ejecutivo."A nosotros no nos preocupa si laquiere ir a la boleta o no en el mismo día de las elecciones. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo redactaron? Dicen que la presidencia puede hacerutilizando todos los recursos, pidiendo el voto a su favor. Ok, pero ¿cuál es el problema? Lo que dice después: que todos los demás no podemos hacer un anuncio sobre el tema, que no podemos prácticamente hablar sobre el tema... Si quieren una revocación, va, pero que vaya en serio, que todos podamos", dijo.