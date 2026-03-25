Plan B electoral: Esto cuestan los Congresos locales

El "Plan B" avanzó en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, así que esto es lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que cuesta al erario los 32 Congresos Locales del país.

Plan B de Claudia Sheinbaum para reducir privilegios en congresos y municipios

El "Plan B", según la Mandataria Federal tiene tres objetivos:

· Disminuir privilegios que persisten en los Congresos locales

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· Disminuir privilegios que persisten en los municipios

· Fortalecer la consulta popular

Por lo que propuso una reducción en diputados locales y regidores, para que el dinero se quede en los municipios para obras de infraestructura, además cuestionó si "realmente se necesitan tantos regidores".

"Regidores que ganan más que la Presidenta, porque formalmente tienen salarios de 20 mil pesos, pero es el bono y el apoyo, y acaban con salarios de 500 mil pesos mensuales. El 'Plan B' tiene un mismo objetivo que el 'Plan A': disminuir privilegios", afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina del 12 de marzo.

Costos de los congresos locales y propuesta para reducción de regidurías

¿Cuánto cuesta cada Congreso Local al erario?

· Baja California, 25 legisladores locales, 34 millones, 867 mil 503 pesos.

· Morelos, 20 legisladores locales, 31 millones, 865 mil, 600 pesos.

· Michoacán, 40 legisladores locales, 30 millones, 227 mil, 857 pesos.

· Ciudad de México, 66 legisladores locales, 28 millones 580 mil 416 pesos.

· Jalisco, 38 legisladores locales, 26 millones 737 mil 125 pesos.

· Estado de México, 75 legisladores locales, 26 millones 448 mil 161 pesos.

· Chihuahua, 33 legisladores locales, 24 millones 350 mil 126 pesos.

· Quintana Roo, 25 legisladores locales, 21 millones 455 mil 125 pesos.

· Guerrero, 46 legisladores locales, 17 millones 903 mil 478 pesos.

· Querétaro, 25 legisladores locales, 17 millones 347 mil 313 pesos.

· Veracruz, 50 legisladores locales, 16 millones 874 mil 460 pesos.

· Tlaxcala, 25 legisladores locales, 16 millones 337 mil 004 pesos.

· Durango, 25 legisladores locales, 16 millones 137 mil 250 pesos.

· Guanajuato, 36 legisladores locales, 16 millones 053 mil 921 pesos.

· Baja California Sur, 21 legisladores locales, 14 millones 67 mil 429 pesos.

· Sonora, 33 legisladores locales, 14 millones 371 mil 659 pesos.

· Nayarit, 30 legisladores locales, 12 millones 716 mil 688 pesos.

· Nuevo León, 42 legisladores locales, 12 millones 690 mil 476 pesos.

· Zacatecas, 30 legisladores locales, 12 millones 204 mil 166 pesos.

· San Luis Potosi, 27 legisladores locales, 12 millones 100 mil 712 pesos.

· Aguascalientes, 27 legisladores locales, 11 millones 475 mil 605 pesos.

· Oaxaca, 42 legisladores locales, 11 millones 451 mil 255 pesos.

· Hidalgo, 30 legisladores locales, 11 millones, 045 mil, 255 pesos.

· Coahuila, 25 legisladores locales, 10 millones, 071 mil 462 pesos.

· Sinaloa, 40 legisladores locales, 9 millones 945 mil 337 pesos.

· Tabasco, 35 legisladores locales, 8 millones 681 mil 428 pesos.

· Tamaulipas, 36 legisladores locales, 8 millones 611 mil 657 pesos.

· Chiapas, 40 legisladores locales, 8 millones 570 mil 175 pesos.

· Puebla, 41 legisladores locales, 7 millones 652 mil 970 pesos.

· Yucatán, 35 legisladores locales, 6 millones 269 mil 855 pesos.

· Campeche, 35 legisladores locales, 6 millones 129 mil 955 pesos

· Colima, 25 legisladores locales, 5 millones 170 mil pesos.

Regidurías

Otro de los puntos a discutir entorno al "Plan B" electoral es la reducción de regidoras y regidores.

La propuesta de la iniciativa es establecer de siete a 15 regidores, según el número poblacional del municipio.

Sobre el tema, la titular del Ejecutivo advirtió que la propuesta busca "disminuir los excesos" y más participación ciudadana. Asimismo, la presidenta sostuvo que "sí somos una República federativa, los estados y los municipios son autónomos, pero lo que no puede haber es excesos".

Actualmente los estados y municipios con mayor número de regidurías registradas son:

· Monterrey, 28 regidurías

· Puebla, 23 regidurías

· Altamira, 21 regidurías

· Ciudad de México, 21 regidurías

· Matamoros, 21 regidurías

· Nuevo Laredo, 21 regidurías

· Reynosa, 21 regidurías

· Tampico, 21 regidurías

· Victoria, 21 regidurías

· Chihuahua 20 regidurías

· Juárez, 20 regidurías

· Hermosillo, 20 regidurías

· Acapulco de Juárez, 20 regidurías

· Cajeme, 20 regidurías

· Guaymas, 20 regidurías

· Navojoa, 20 regidurías

· San Luis Río Colorado, 20 regidurías

· Guadalajara, 19 regidurías

· Zapopan, 19 regidurías

· Mérida, 19 regidurías

· Huejutla de Reyes, 19 regidurías

· Mineral de la Reforma, 19 regidurías

· Pachuca de Soto, 19 regidurías

· Tizayuca, 19 regidurías

· Tula de Allende, 19 regidurías

· Tulancingo de Bravo, 19 regidurías

· San Pedro Tlaquepaque, 19 regidurías

· Tlajomulco de Zuñiga, 19 regidurías.