Planta de amoniaco ya registra primer alerta

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Culiacán, Sin.- La planta de la empresa Gas y Petroquímicas de Occidente en proceso de construcción en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Ahome que producirá hasta 800 mil toneladas de amoniaco anuales, registró un conato de incendio a causa de un sobrecalentamiento en un contenedor temporal, el cual fue contenido con rapidez.

A través de un comunicado, la empresa GPO dio a conocer que en este incidente no hubo daños a la infraestructura, equipo o personas, ni se afectó a otro tipo de instalaciones que se encuentran en la misma zona de la bahía de Ohuira.

La firma extranjera que desarrolla este proyecto, con una inversión inicial de mil 600 millones de dólares, citó que no se produjo ningún tipo de explosión, ni hubo afectaciones.

En su mensaje, la empresa asentó que los trabajos ordinarios de inspección, mantenimiento y conservación del equipo se mantienen limitados a causa de las restricciones que se padecen en los accesos, donde grupos de personas que se oponen al desarrollo de este proyecto mantienen bloqueos continuos en los accesos.

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La firma GPO externó que es necesario que se restablezca el libre acceso a la planta para que el personal especializado en el mantenimiento y la seguridad pueda atender los accidentes que se puedan presentar con mayor rapidez.