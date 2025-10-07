Policías de Morelos son investigados por matar a hombre que grababa un operativo

CUERNAVACA, Mor.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puso a disposición del Ministerio Público a tres de sus elementos y una unidad, para ser investigados por el homicidio de un hombre que grababa con su teléfono móvil un operativo, en la colonia Los Patios de la Estación, en Cuernavaca.

De acuerdo con los reportes, anoche, alrededor de las 23:15 horas, la víctima, identificada como Luis Ángel "N", caminaba rumbo a su trabajo en el mercado "Adolfo López Mateos", cuando vio que varios agentes estatales mantenían detenido a un automovilista por conducir un vehículo con reporte de robo.

Testigos indicaron que el hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar lo que consideró un acto injusto por parte de los policías, pero en ese momento uno de los efectivos policiales le disparó directamente en la cabeza.

Luis Ángel cayó muerto mientras los elementos policiacos huyeron del lugar dejando su cuerpo tirado sobre la calle.

Durante la madrugada, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y determinar la identidad del agente responsable.

Policías detenidos

Más tarde, la SSPC Morelos informó que la Unidad Policial A-01194 de Torre Lomas, junto con tres elementos de esta corporación y sus armas de cargo, se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior, con el propósito de que queden a disposición de servicios periciales y rindan su declaración ante el Agente del Ministerio Público, sobre los hechos en los que perdió la vida Luis Ángel "N".

Cabe mencionar que la SSPC Morelos mantiene presencia en la FGE Morelos a través de la Unidad de Asuntos Internos, la cual ya inició un expediente sobre los hechos, indicaron las autoridades.

La corporación informó que los hechos se derivaron de una revisión a los tripulantes de un vehículo sobre una avenida, lo que originó un enfrentamiento. "Se presentará un Informe Policial Homologado (IPH) con imágenes donde se observa el vehículo Seat Ibiza blanco, sin placas, con personas del sexo masculino aún por identificar, así como un arma de fuego corta que será entregada a las autoridades competentes", indicó la SSPC.

La SSPC Morelos aseguró que dará prioridad a este caso y aportará toda la información necesaria para el avance de la investigación a cargo del Ministerio Público. "La dependencia actúa con estricto apego a los derechos humanos, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades", precisó.