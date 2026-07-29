Prevé la UNAM resultados esta semana

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM inició de manera inmediata el análisis de la información relacionada con el proceso de admisión y prevé emitir esta misma semana una recomendación para garantizar que el ingreso a la licenciatura se ajuste a los principios de inclusión, equidad y transparencia.

En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que la comisión, instalada en sesión permanente, ya trabaja con la documentación proporcionada por la administración central y ha solicitado evidencias adicionales a diversas instancias universitarias que considera relevantes para el desarrollo de su investigación.

El objetivo, señaló la institución, es ofrecer certeza a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre lo ocurrido durante el proceso de ingreso 2026, así como generar información que permita deslindar posibles responsabilidades.

La comisión también analizará alternativas y posibles rutas de acción para futuros procesos de admisión, a partir de los hallazgos que obtenga durante la revisión.

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La decisión de integrar este órgano ocurrió luego de la controversia generada por el proceso de ingreso a licenciatura 2026, en el que aspirantes, académicos y especialistas expresaron inquietudes sobre posibles irregularidades y sobre el eventual uso de herramientas de inteligencia artificial durante la evaluación.

El caso abrió un debate nacional sobre los mecanismos de admisión a la educación superior y los desafíos que enfrentan las universidades ante el uso creciente de tecnologías de inteligencia artificial en procesos académicos de alta relevancia.

En respuesta, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, anunció la creación de una comisión técnica independiente encargada de revisar el procedimiento de ingreso y formular recomendaciones para fortalecer la confianza en el sistema de admisión.

De acuerdo con el comunicado difundido este martes, la comisión mantiene sus trabajos en sesión permanente y, dada la urgencia del tema, prevé presentar en los próximos días una recomendación inicial para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y los valores que rigen a la máxima casa de estudios.