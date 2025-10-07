logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Priscilla podría intensificarse a categoría 3 en costas del Pacífico

Además del huracán Priscilla, se forma la tormenta tropical Jerry en el Atlántico central, sin representar peligro para las costas mexicanas.

Por El Universal

Octubre 07, 2025 12:26 p.m.
A
Priscilla podría intensificarse a categoría 3 en costas del Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El huracán Priscilla, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico y podría alcanzar la categoría 3 en las próximas 24 horas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó a 345 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 465 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 175 km/h, rachas de hasta 215 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Los desprendimientos nubosos del sistema generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, y el norte y centro de Nayarit; además de precipitaciones fuertes (de 25 a 50 milímetros) en Jalisco y Colima.

Se prevén rachas de viento de hasta 100 km/h en el sur de Baja California Sur; de 50 a 70 km/h en las costas de Nayarit y Jalisco, y de 30 a 50 km/h en Sinaloa y Colima. El oleaje podría alcanzar 5 a 6 metros en el sur de Baja California Sur, 3 a 4 metros en Nayarit y Jalisco, y 2 a 3 metros en Sinaloa, Colima y Michoacán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante este panorama, el SMN aseguró que permanece activa la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Asimismo, las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, deslaves e inundaciones, mientras que los fuertes vientos podrían derribar árboles y anuncios, y pidieron a la población mantenerse informada y extremar precauciones ante el oleaje elevado y las ráfagas de viento.

En el océano Atlántico central, también se formó esta mañana la tormenta tropical Jerry, que no representa peligro para las costas mexicanas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Priscilla podría intensificarse a categoría 3 en costas del Pacífico
Priscilla podría intensificarse a categoría 3 en costas del Pacífico

Priscilla podría intensificarse a categoría 3 en costas del Pacífico

SLP

El Universal

Además del huracán Priscilla, se forma la tormenta tropical Jerry en el Atlántico central, sin representar peligro para las costas mexicanas.

Alerta en Oaxaca por 753 Casos de Virus Coxsackie
Alerta en Oaxaca por 753 Casos de Virus Coxsackie

Alerta en Oaxaca por 753 Casos de Virus Coxsackie

SLP

El Universal

Conoce cómo prevenir la enfermedad mano-pie-boca causada por el virus Coxsackie en Oaxaca

Sheinbaum confía en modificación de la reforma a la Ley de Amparo
Sheinbaum confía en modificación de la reforma a la Ley de Amparo

Sheinbaum confía en modificación de la reforma a la Ley de Amparo

SLP

El Universal

La Presidenta confía en que se modifique la reforma a la Ley de Amparo para mejorar la eficiencia judicial.

Detenidos 19 implicados en caso Rancho Izaguirre por Fiscalía
Detenidos 19 implicados en caso Rancho Izaguirre por Fiscalía

Detenidos 19 implicados en caso Rancho Izaguirre por Fiscalía

SLP

El Universal

Fiscalía General de la República informa detenciones en Rancho Izaguirre