Clausuran tortillería La Balanza por fuerte olor a gas

Vecinos del negocio denunciaron que hasta el martes permanecía la sensación de emanación

Por Rolando Morales

Octubre 07, 2025 11:49 a.m.
A
El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que tras diversas denuncias ciudadanas se llevó a cabo la clausura de una tortillería ubicada en el primer cuadro de la ciudad, derivado de fuertes olores a gas, los cuales, de acuerdo con testimonio de comerciantes de la zona continúan pese a la clausura

Anteriormente, habitantes y comerciantes de la zona denunciaron que la tortillería La Balanza, ubicada en el Barrio de San Sebastián, en el Centro Histórico, emitía fuertes olores a gas en los establecimientos y calles aledañas. 

Ante esto, la Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento capitalino confirmó que en el establecimiento se detectó que el inmueble representaba un riesgo potencial, tanto para los trabajadores como para los habitantes de la zona, derivada de una inspección realizada este último lunes.  

En consecuencia, en coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal, se llevó a cabo la clausura preventiva del negocio, por lo que exhortaron a los comercios a cumplir con las normas de seguridad, así como con la documentación correspondiente

Sin embargo, comerciantes de la zona denunciaron a este medio que a un día de la clausura de este establecimiento los olores a gas en los espacios cercanos continúan, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades para atender la situación y descartar cualquier tipo de riesgo. 

