ProCienciaMx y la Lucha por un Presupuesto Justo

ProCienciaMx, una red de científicos, investigadores, médicos y académicos mexicanos, solicita a la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) un presupuesto "suficiente y adecuado" para el funcionamiento de los Centros Públicos de Investigación (CPIs), ante las denuncias de despidos, interrupción o reducción de pagos del personal de esos espacios.

"El presupuesto asignado a los CPs se ha seguido contrayendo desde esas fechas (2019) y, para el 2025, se les ha asignado solamente el 85% de lo que recibieron en 2028, acumulando una reducción de más de mil millones en pesos constantes, siendo el de este año el recorte más grave, concentrando la mitad del total, 521 millones de pesos", informa en un comunicado de prensa.

El señalamiento surge luego de que la semana pasada, en redes sociales, se comenzara a difundir una serie de despidos o falta de pagos en los CPIs.

Ante la situación, La Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología (Fenasscyt) publicó un comunicado el 15 de enero en el que explica que en una reunión con funcionarios de la SECIHTI, entre ellos el Titular de la Unidad de Administración de Finanzas y el jefe de oficina de la secretaria Rosaura Ruiz, quienes informaron que la secretaría "no ha dado ninguna indicación sobre despido de trabajadores en ningún centro de trabajo bajo la contratación de carácter eventual y por honorarios" y que "no ha dado ninguna indicación de recortes, tomando en cuenta la cartera global, el recorte es mínimo. Se ha indicado realizar gestiones y ser creativos para salvar los retos financieros pero que no debería afectar al personal". Sin embargo, Prociencia insiste en que hay confusión y preocupación:

"Si bien se han hecho públicos algunos comunicados provenientes de las Secretarías de Ciencia y Hacienda y Crédito Público en el sentido de que no existe indicación para llevar a cabo despidos de personal u omitir pagos de prestaciones, la realidad al interior de los CPs es diferente y existen numerosos testimonios tanto de despidos, como de interrupción o reducción de pagos".

ProCienciaMx también señala su preocupación porque el recorte a los CPIs no sólo afecte a la nómina, sino también a las becas académicas y afirman que más presupuesto para el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación "es fundamental para que México logre el liderazgo científico al que aspira la presidenta Sheinbaum".